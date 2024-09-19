劉嘉玲何超瓊激罕同場合照唔尷尬　曾戀許晉亨分手收場傳豪門夢碎

劉嘉玲、韓星崔始源、何超瓊、何超盈、吳君如與老公陳可辛、周汶錡等日前出席「M+慈善晚宴2024」，劉嘉玲身穿中式刺繡露膊晚裝配襯價值數千萬珠寶鑽飾亮相，高貴優雅，而何超瓊就以一身紅色薄紗襯刺繡披肩上陣，盡顯貴氣，劉嘉玲更在IG曬出同何超瓊的合照，而兩人微妙的關係亦引來網民熱議，事緣兩人分別是許晉亨的舊愛及前妻，更是激罕同場！

劉嘉玲身穿中式刺繡露膊晚裝。（IG@carinalau1208）

配襯價值數千萬珠寶鑽飾亮相。（IG@carinalau1208）

出席慈善晚宴。（IG@carinalau1208）

吳君如與老公陳可辛、韓星崔始源。（資料圖片）

何超瓊以一身紅黑色薄紗襯刺繡披肩上陣，盡顯貴氣。（資料圖片）

相中所見，兩人都拿着酒杯，劉嘉玲從後搭着何超瓊膊頭，又頭貼頭合照，可見兩人同場不尷尬，更相談甚歡！當年初來港的劉嘉玲在好友吳君如的介紹下認識許晉亨，兩人展開戀情，更一度傳出婚訊，但有指因許家不同意婚事，最後分手收場，而劉嘉玲亦因而被指「豪門夢碎」，不過她曾在內地節目《金星秀》中回應傳聞，她透露當初與許晉亨拍拖3年，雙方最後和平分手，是因為自己選擇了梁朝偉，並不是外界所傳的被豪門抛棄，她又大讚許晉亨溫文儒雅有風度，雖然這段感情最後未能開花結果，但雙方至今都是朋友。

劉嘉玲從後搭着何超瓊膊頭，又頭貼頭合照，可見兩人同場不尷尬，更相談甚歡！（IG@carinalau1208）

劉嘉玲曾在內地節目《金星秀》中回應「豪門夢碎」的傳聞。（微博圖片）

相處融洽。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲同何超瓊分別是許晉亨的舊愛及前妻。（視覺中國）

而許晉亨其後在1991年與賭王何鴻燊二房長女何超瓊舉行世紀婚禮，有指這場門當戶對的婚禮耗資2000萬，擺足3日，何鴻燊更準備了10億元的嫁妝，盡顯豪華氣派！不過何超瓊在2000年單方面宣布離婚，直至2006年何超瓊同許晉亨正式離婚，而許晉亨2008年與李嘉欣舉行婚禮，婚後育有一子，一家三口幸福美滿。

慶祝生日。（微博@李嘉欣Michele）

李嘉欣與老公許晉亨十分恩愛。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與老公許晉亨十分恩愛。（IG@michele_monique_reis）

大美人李嘉欣與許晉亨一家三口換上粉紅色家庭裝襯到絕。（IG@michele_monique_reis）