炎明熹中秋見粉絲保持人氣　做義工一舉動令人震驚有長者感動到喊

炎明熹（Gigi）與TVB陷合約糾紛，疑因不肯續約令工作量大減，她頻頻在社交媒體更新狀況，希望保持住人氣。而她的粉絲「Gi炎粉」亦不離不棄，幫Gigi籌劃出道三周年的應援活動，Gigi亦好識氹粉絲。

炎明熹已兩個月冇出席公開活動，上次現身公開場合已是在姚焯菲、鍾柔美、詹天文等的演出做觀眾。（資料圖片）

適逢中秋節，Gigi後援會的義工隊日前出動上門探訪老友記，並送上中秋福袋。原本義工們都不知道Gigi會出席，最終她驚喜現身，令粉絲大感意外，Gigi說一直很希望能和大家一起做義工，今次終於達成願望。

義工們都不知道Gigi會出席，最終她驚喜現身，令粉絲大感意外。（facebook：炎明熹粉絲後援會）

Gigi對做義工一事非常上心，事前特地參加簡介會，瞭解各項流程和注意事項，她前後探望了照顧中風丈夫的婆婆、照顧患病太太的退休老師、104歲高齡的婆婆以及中風二十多年的伯伯，有婆婆見到Gigi很開心，一直想她留低陪自己傾偈，不捨得她離開；又有長者見到Gigi到臨派福袋，感動得喜極而泣。

Gigi首次上門探訪。（facebook：炎明熹粉絲後援會）

有長者向Gigi集郵。（facebook：炎明熹粉絲後援會）

Gigi上門派發福袋畀有需要住戶。（facebook：炎明熹粉絲後援會）

有長者見到Gigi到來，喜極而泣。（facebook：炎明熹粉絲後援會）

有104歲的婆婆傾到唔捨得Gigi離開。（facebook：炎明熹粉絲後援會）

今次Gigi首次上門探訪，感受甚深，除了聆聽長者們的故事，更主動的關心他們，詢問及細心留意他們的需要。每次探訪完結後，Gigi都會立即記錄該戶的情況及需要，以便中心跟進，她寫下的備註據說更是義工之冠！

每次探訪完結後，Gigi都會立即記錄該戶的情況及需要，以便中心跟進。（facebook：炎明熹粉絲後援會）

她寫下的備註據說更是義工之冠！（facebook：炎明熹粉絲後援會）

除了上門，Gigi亦在鄰舍中心派發福袋，裡面有調味料、醬料、蛋卷、餅乾等等，長者見到Gigi都非常驚訝，更很開心從她手上接過福袋，讚她好高、好靚女，使她十分害羞。

除了上門，Gigi亦在鄰舍中心派發福袋。（facebook：炎明熹粉絲後援會）

長者見到她都感到很驚喜，讚她好高、好靚女。（facebook：炎明熹粉絲後援會）