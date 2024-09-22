何超盈相隔5年公開亮相 感激家姐何超瓊：如果不是她我也做不到
撰文：董欣琪
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已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。去年何超盈自爆因社恐而害怕面對鏡頭，一度絕跡公開場合，但日前她就激罕出席M+慈善晚宴，亦是她相隔5年首度公開亮相，但激瘦身形就引起網民關注，更登上微博熱搜！
而何超盈事後在IG曬出多張晚宴照，並發文談及相隔5年再出席公開活動的感受：「M+ my first appearance for @jc_jonathancheung after 5 years.. I’m recovering, If not #pansyho I won’t be able too. @elly for the most kind bff I could ever ask for @mplusmuseum #nextyearagain #imhappybutnotsatisfied @mayaoo best stylist in 24 hours（五年後我第一次露面，我正在康復中，如果不是Pansy（何超瓊）我也做不到，Elly（林心兒）也是我最友善貼心最好的朋友了。）」
其實何超盈自從結婚生女後甚少公開露面，作風極低調如神隱，去年11月何超盈與林心兒、彭慧中等出席婚禮並擔任姊妹團，照片曝光後引來網民關注，但事後她在微博發長文譴責：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』」，並自爆有社恐，只想低調生活。不過逐漸克服社恐的何超盈今年3月起不時出席晚會，今次又與家姐何超瓊一起現身慈善晚宴，久違面對鏡頭的她似乎亦有點緊張，事後更向在場傳媒問道：「OK嗎？五、六年冇出過嚟喇。」
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