何超盈相隔5年公開亮相　感激家姐何超瓊：如果不是她我也做不到

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈(Sabrina)在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆(Thomas)結婚,婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓(Audrey),生活變得低調,甚少公開露面。去年何超盈自爆因社恐而害怕面對鏡頭,一度絕跡公開場合,但日前她就激罕出席M+慈善晚宴,亦是她相隔5年首度公開亮相,但激瘦身形就引起網民關注,更登上微博熱搜!

何超盈同家姐何超瓊一起出席M+慈善晚宴。(視覺中國)

相隔5年首度公開亮相。(視覺中國)

激瘦身形引起網民關注。(視覺中國)

瘦到臉頰凹陷。(視覺中國)

何超盈激瘦現身衝上熱搜。(微博圖片)

而何超盈事後在IG曬出多張晚宴照,並發文談及相隔5年再出席公開活動的感受:「M+ my first appearance for @jc_jonathancheung after 5 years.. I’m recovering, If not #pansyho I won’t be able too. @elly for the most kind bff I could ever ask for @mplusmuseum #nextyearagain #imhappybutnotsatisfied @mayaoo best stylist in 24 hours(五年後我第一次露面,我正在康復中,如果不是Pansy(何超瓊)我也做不到,Elly(林心兒)也是我最友善貼心最好的朋友了。)」

何超盈相隔5年首度公開亮相,支持好友張宇成。(IG@xsabrinahox)

何超盈感激家姐何超瓊。(IG@xsabrinahox)

姊妹合照。(IG@xsabrinahox)

感情好好。(IG@xsabrinahox)

何超盈亦有多謝好姊妹林心兒。(IG@elly)

何超盈為閨密林心兒慶祝生日。(IG@elly)

其實何超盈自從結婚生女後甚少公開露面,作風極低調如神隱,去年11月何超盈與林心兒、彭慧中等出席婚禮並擔任姊妹團,照片曝光後引來網民關注,但事後她在微博發長文譴責:「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』」,並自爆有社恐,只想低調生活。不過逐漸克服社恐的何超盈今年3月起不時出席晚會,今次又與家姐何超瓊一起現身慈善晚宴,久違面對鏡頭的她似乎亦有點緊張,事後更向在場傳媒問道:「OK嗎?五、六年冇出過嚟喇。」

何超盈為囡囡舉行生日Party。(IG@xsabrinahox)

去年11月何超盈出席好友婚禮,並與林建岳女兒林心兒(Elly)、彭慧中等擔任姊妹團。(IG截圖)

何超盈公開感謝好姊妹林心兒體諒。(微博@SabrinaHo何超盈)

事後何超盈在微博發長文譴責,對照片流出相當不滿。(微博截圖)

自爆有社恐。(微博截圖)

何超盈一直默默進修,早前博士畢業。(IG@xsabrinahox)

身穿白色晚裝的何超盈,一身造型優雅高貴。(微博@SabrinaHo何超盈)

今年3月林心兒在IG曬出與閨密何超盈的合照。(IG截圖)

何超盈與郭晶晶同場出席晚宴。(IG@xsabrinahox)

四房子女激罕合體,為何超欣慶祝生日。(小紅書圖片)

何超盈上個月到美國紐約聯合國總部大樓出席會議,與各國代表進行交流。(IG截圖)