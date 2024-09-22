何超盈相隔5年公開亮相　感激家姐何超瓊：如果不是她我也做不到

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。去年何超盈自爆因社恐而害怕面對鏡頭，一度絕跡公開場合，但日前她就激罕出席M+慈善晚宴，亦是她相隔5年首度公開亮相，但激瘦身形就引起網民關注，更登上微博熱搜！

何超盈同家姐何超瓊一起出席M+慈善晚宴。（視覺中國）

相隔5年首度公開亮相。（視覺中國）

激瘦身形引起網民關注。（視覺中國）

瘦到臉頰凹陷。（視覺中國）

何超盈激瘦現身衝上熱搜。（微博圖片）

而何超盈事後在IG曬出多張晚宴照，並發文談及相隔5年再出席公開活動的感受：「M+ my first appearance for @jc_jonathancheung after 5 years.. I’m recovering, If not #pansyho I won’t be able too. @elly for the most kind bff I could ever ask for @mplusmuseum #nextyearagain #imhappybutnotsatisfied @mayaoo best stylist in 24 hours（五年後我第一次露面，我正在康復中，如果不是Pansy（何超瓊）我也做不到，Elly（林心兒）也是我最友善貼心最好的朋友了。）」

何超盈相隔5年首度公開亮相，支持好友張宇成。（IG@xsabrinahox）

何超盈感激家姐何超瓊。（IG@xsabrinahox）

姊妹合照。（IG@xsabrinahox）

感情好好。（IG@xsabrinahox）

何超盈亦有多謝好姊妹林心兒。（IG@elly）

何超盈為閨密林心兒慶祝生日。（IG@elly）

其實何超盈自從結婚生女後甚少公開露面，作風極低調如神隱，去年11月何超盈與林心兒、彭慧中等出席婚禮並擔任姊妹團，照片曝光後引來網民關注，但事後她在微博發長文譴責：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』」，並自爆有社恐，只想低調生活。不過逐漸克服社恐的何超盈今年3月起不時出席晚會，今次又與家姐何超瓊一起現身慈善晚宴，久違面對鏡頭的她似乎亦有點緊張，事後更向在場傳媒問道：「OK嗎？五、六年冇出過嚟喇。」

何超盈為囡囡舉行生日Party。（IG@xsabrinahox）

去年11月何超盈出席好友婚禮，並與林建岳女兒林心兒（Elly）、彭慧中等擔任姊妹團。（IG截圖）

何超盈公開感謝好姊妹林心兒體諒。（微博@SabrinaHo何超盈）

事後何超盈在微博發長文譴責，對照片流出相當不滿。（微博截圖）

自爆有社恐。（微博截圖）

何超盈一直默默進修，早前博士畢業。（IG@xsabrinahox）

身穿白色晚裝的何超盈，一身造型優雅高貴。（微博@SabrinaHo何超盈）

今年3月林心兒在IG曬出與閨密何超盈的合照。（IG截圖）

何超盈與郭晶晶同場出席晚宴。（IG@xsabrinahox）

四房子女激罕合體，為何超欣慶祝生日。（小紅書圖片）

何超盈上個月到美國紐約聯合國總部大樓出席會議，與各國代表進行交流。（IG截圖）