梁芷珮德國旅行被蜜蜂蟄當街掀高條裙　冇諗走光問題：痛得好緊要

梁芷珮今日（28日）與女兒Kasey現身中環出席慈善嘉年華，她在接受《香港01》訪問時表示：「好開心出席一個環保主題嘅活動可以行Catwalk，仲要同我個女一齊去行，所以我覺得好興奮，呢一套衫好特別，因為係環保物料用口罩整，所以我覺得好有意義。」她大讚女兒的表現比自己好，並表示：「因為女兒好習慣喺大台出現，佢有跳舞表演同埋比賽，佢對多人嘅時間係多過我，我成日就係對住我老公，所以我就會緊張。」

梁芷珮今日（28日）與女兒Kasey現身中環出席慈善嘉年華。（張祖銘攝）

被問到是否較早前透露被蜜蜂蟄，她坦言：「我啱啱喺德國返嚟，其實我都估唔到，我唔係喺郊外，我淨係去咗一間咖啡店，我着咗一件好靚嘅紅色背心裙，我踎低嘅時候都唔知道係被蜜蜂針，我行行吓覺得好痛，我唔理嗰一刻喺人群掀高咗條裙，跟住就問老公係乜嘢。」她續指臨上車突然之間感覺很痛，並笑言：「上咗車先發現原來隻裙裏面有蜜蜂喺架車到飛來飛去，然後發現蜜蜂嘅尾後針痴咗落去，應該係針完之後就死咗。」

梁芷珮自爆旅行被蜜蜂針當街掀高條裙。（張祖銘攝）

被問到在人群中掀高自己的裙，會否怕走光時，她說：「（走光）我諗唔到，因為真係痛得好緊要，冇諗過係咁樣，就行埋一邊拎高條裙。」她指傷口只是有一點紅色印，並透露即將會飛去上海和塔斯曼尼亞工作。