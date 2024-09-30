鄭中基暫別樂壇尾場大女EMMA任嘉賓　感性稱人生必有高低

鄭中基（Ronald）今年8月初突然在社交平台宣布與經理人何慶湘終止合作，相隔約一小時後，鄭中基再度發文表示因個人情緒及健康問題，完成高雄演唱會後要「暫離開好作休息」。高雄尾場演出邀得盧廣仲及女兒Emma擔任嘉賓，Ronald在台上亦感性發言。



鄭中基長文承認患抑鬱症壓力爆煲︰會去美國參加戒酒中心嘅療程

鄭中基8月3日下午約2時45分再度更新，指9月尾2場高雄演唱會後會暫時休息。（鄭中基FACEBOOK）

鄭中基相隔一個在9月中復出拍片曝光最新近況親自向YouTube粉絲道別。（YouTube）

有網民9月25日於小紅書分享於香港機場野生捕獲鄭中基。（小紅書截圖）

9月29日在鄭中基（Ronald）台灣高雄巨蛋舉行最後一場《Fragments of Wonder世界巡迴演唱會》，全場爆滿，兩晚合共有20000觀眾捧場。他將在個唱後暫別演藝圈，由太太余思敏陪伴前往美國進行戒酒療程。Ronald首次到高雄開唱就獲得好的票房成績，令他內心十分感動：「真的特別開心，因為高雄場完全沒有做任何宣傳和訪問就完售了，其實真正厲害的人是你們，真的很感謝大家，你們是我的老闆！」

9月29日在鄭中基（Ronald）台灣高雄巨蛋舉行最後一場《Fragments of Wonder世界巡迴演唱會》，全場爆滿，兩晚合共有20000觀眾捧場。

9月29日在鄭中基（Ronald）台灣高雄巨蛋舉行最後一場《Fragments of Wonder世界巡迴演唱會》，全場爆滿，兩晚合共有20000觀眾捧場。

鄭中基（Ronald）高雄巨蛋開騷心情不俗。（IG：@rtv_runningteam）

Ronald在演唱會上唱出近40首作品，囡囡Emma都有登場合唱。到唱出《沒聽過的歌》後不捨地說︰「高雄歌迷真的很熱情，很感動也很感謝大家這麼支持我，我想我永遠忘不了此刻美好的回憶。這個巡迴已經跑了400多天，對很多歌手來說是小case，但對我來講已經是破紀錄了！因為除了做音樂、還要拍戲、YouTube及管理公司和公司的新人。其實人生一定會有高峰一定會有低潮，事情或許不是我們能控制的，我們能做的就是調整自己積極面對，我已經盡力了，因為大家的支持我今天也做到了！希望將來在大家的開心小碎片裏面有今晚的片段，我一定不會忘記你們的熱情。」

鄭中基（Ronald）走落台與觀眾近距離接觸。（IG：@rtv_runningteam）

鄭中基（Ronald）心情大好。（IG：@rtv_runningteam）

鄭中基（Ronald）邀盧廣仲任嘉賓。（IG：@rtv_runningteam）

鄭中基（Ronald）大女EMMA任嘉賓。（IG：@rtv_runningteam）

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