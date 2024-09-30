東張西望｜劉太親述韓國汗蒸幕偷拍詳情　當地律師講未能離境原因

《東張西望》連日來報道劉太7月時跟團到韓國濟州島旅遊時，因為在汗蒸幕打卡時拍攝到在場人士裸體而被捕一事。劉太被捕後護照亦被扣起一直滯留濟州島至今，歸期未定，劉生在香港擔心至極。節目組派員到濟州島了解事件，亦帶劉太到餐廳吃烤肉慶生減壓，但劉太情緒仍然崩潰，坐在街邊失聲痛哭，「東張女神」梁菁琳亦立即在旁加以安慰。

港婦韓國涉性暴力罪未有歸期。（節目截圖)

「東張女神」梁菁琳亦立即在旁加以安慰。（節目截圖)

東張西望｜港婦韓國涉性暴力罪被捕3個月 仍未能回港老公勁激動

東張西望｜劉太仍未有歸期情緒崩潰爆喊 呢位東張女神聽到勁心噏

劉太當日到底拍到什麼照片而惹上官非？

劉太接受《東張西望》訪問詳述事件經過，劉太指當日凌晨下飛機後，領隊在吃完早餐就帶他們到汗蒸幕：「嗰個澡堂呢2樓就畀你哋影相啊或者休息，見到浸嗰個澡堂嗰個池就因為自己好有興趣，見到就想拍照囉，後來就拍咗3張相。一張就泡泡池，一張就拍咗個女人掩住塊面，一張就淨係影個池，一個人都冇嘅。」

劉太接受《東張西望》訪問詳述事件經過，劉太指當日凌晨下飛機後，領隊在吃完早餐就帶他們到汗蒸幕。（節目截圖)

劉太就是因為拍了這3張照片，就惹禍上身，當時她拍完已經離開去喝水，但一位女士向工作人員投訴劉太拍到了裸體照。向工作人員要求看劉太的手機，而被拍的人看完後就刪除了該照片，事後這位女士亦回到汗蒸幕繼續活動。在劉太打算離開汗蒸幕時，這位女士攔住了她，並搶走了劉太的電話，直到警員到場才肯把電話交到警員手。這位女士向警員指劉太拍了她一張掩面的照片，而警員打開劉太電話看後，亦沒有交回劉太手。

劉太就是因為拍了這3張照片，就惹禍上身。（節目截圖)

大約兩小時後，警員就把她帶回了警署，劉太的領隊向警員表示希望能賠款了事，但警員指因為有人報警，所以已立案，不能賠款了事。劉太被關在警署3天：「第三晚，大概6點幾7點放我出嚟，嗰時我心境好難受。」原來當時警員什麼都沒有說，連車都不教她坐，讓不憧韓文的她感到徬徨．

劉太的領隊向警員表示希望能賠款了事，但警員指因為有人報警，所以已立案，不能賠款了事。（節目截圖)

劉太以為離開警署後就可以回港，但原來要繼續留在濟州等待。由於劉太的電話已經被沒收，未能見到她所拍的照片，劉太盡量畫出來。劉太憶述當時拍照時，沒留意後面有數個沒穿衣服的人，所以不小心把她們拍進去。劉太向中國駐濟州總領事館求助，領事館介紹了一個「華人之家」的組織幫助她。

劉太以為離開警署後就可以回港，但原來要繼續留在濟州等待。（節目截圖)

上星期華人之家的職員對劉太說，其中一人看完照片後可能受了刺激，華人之家的職員表示跟他們協商後，每人要求賠償1千萬韓元，後來又減到5百萬韓元。

上星期華人之家的職員對劉太說，其中一人看完照片後可能受了刺激。（節目截圖)

《東張西望》到訪劉太當時拍照的汗蒸幕，見到其實有張貼以簡體字寫上的「進入湯池，不准拍照」的紙張，但感覺不大明顯。就劉太的事件，當地律師Seongwoo Jo評論表示首先要確定究竟檢察官有沒有對涉嫌犯事的人進行起訴，檢察官會因為案情去判斷需不需要向出入境管理事務所申請禁止出境。

《東張西望》到訪劉太當時拍照的汗蒸幕，見到其實有張貼以簡體字寫上的「進入湯池，不准拍照」的紙張，但感覺不大明顯。（節目截圖)

當地律師Seongwoo Jo評論表示首先要確定究竟檢察官有沒有對涉嫌犯事的人進行起訴。（節目截圖)

律師又估計，宣告一審判決結果之前，劉太依然會被禁止離境。另外，即使有跟受害者進行賠償協議，亦不會推快審判程序。而就這事件，如果認罪的話，法例規定的最高刑罰是七年以下有期徒刑及5000萬以下韓元罰款，並一般會伴以緩刑執行。