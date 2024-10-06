梅啟明宣布再婚本周開記者會　爆梅媽恨娶新抱：送咗隻十幾萬手鈪

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明曾結過兩次婚，第二任的馬來西亞老婆Joey細他16年，兩人育有一名13歲兒子Richard。不過Joey卻在2022年控訴他風流成性兼出軌，後來梅啟明曾寫悔過書，並表明與泰籍女友May May分手，但其後他與Joey離婚與May May拍拖，最新消息是May May將正式坐正成為新梅太，梅啟明向《01娛樂》宣布將與女友擺酒結婚，預告將於周四（10日）舉行記者招待會公布詳情。

梅啟明再婚盼聯絡梅媽見證 願出懸紅設熱線尋人：一定要佢現身

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明透露今年龍年結婚消息。（提名人陳玉娥提供）

梅啟明於2022年與Joey離婚，女方曾力斥他出軌。（VCG）

梅啟明於2022年寫悔過書認衰仔，並自稱與泰籍女友分手。（資料圖片）

梅啟明透過聯絡人向《01娛樂》發放採訪通知，列明記者會詳情，預告將於星期四（10日）下午在中環會見傳媒，宣告人生大事。他說：「本人梅啟明計劃於今年龍年在中式酒樓大排筵席，擺喜酒結婚！」此外他還公開呼籲母親梅覃美金（梅媽）和姪仔梅柏麟聯絡他，表示希望母親大人「拍板」籌備成個婚禮，例如：日期、酒樓、出席嘉賓、食物菜單、流程等。梅啟明強調除了他本人會出席之外，他的未婚妻查頌美（May May）亦會現身記招，歡迎全香港傳媒出席。

梅啟明未能聯絡梅媽，但很希望母親大人去「拍板」籌備成個婚禮。（資料圖片）

已故天后梅艷芳（梅姐）的哥哥梅啟明在2012年與年輕16歲的馬來西亞女友結婚，二人育有一子。（資料圖片）

記者就婚事聯絡梅啟明，問及為何無端端結婚，他說：「冇話無端端㗎，阿媽都想咗好耐。」他透露與未婚妻拍拖幾年，對方很照顧自己，被問有冇求婚，他說：「求咗好耐㗎啦，媽媽親手畀咗隻好靚嘅鈪佢，十幾萬㗎！眨吓眼幾年喇。」他稱太太一直戴著這隻手鈪，到時會戴埋去記招。問到婚禮詳情，梅啟明就不欲透露太多，稱會留待記招一次過公布，屆時更會有從未曝光的短片。

梅啟明宣布將與泰籍女友May May結婚，又指幾年前已獲得梅媽認可，梅媽想佢結婚好耐，更送了手鈪畀May May。（VCG）

不過，梅媽同梅啟明其實已經冇見面好耐，去年4月梅啟明曾去醫院搵梅媽，但不獲接見，他當時向傳媒力數看護鄭姑娘不是，斥她軟禁梅媽，事件更驚動警方到場，院方表示是梅媽本人拒絕接見，但梅媽透過警方向梅啟明傳話，希望他積極做人。警方向記者表示：「佢都關心你，知道你前排整親手，佢知道你嘅情況，等佢身子好啲嘅時候就會見你。佢依家安全，都知你今日好早嚟到，喺醫院都做咗一啲嘢，可能會影響到其他病人，佢話你喺出面做嘅嘢佢會知道，希望你做一個正途嘅人，積極少少，佢會知道，到時佢就會同你見面。」

梅啟明去年一出院就去另一間醫院探梅媽，可惜食閉門羹，被醫院經理攔阻。(資料圖片/葉志明攝)

而記者問到梅媽是否已知道婚訊，梅啟明突然講起該名看護，雖然之前梅啟明曾怒轟看護是「魔鬼護士」，但他向我們表示，早前在街上偶遇對方，對方向梅啟明透露被其姪仔辭退，「我姪仔炒咗佢之後，趁我返工嘅時間搬咗阿媽走，冇地址搵到佢。咁啱喺街，上個月撞到佢（看護），佢叫我埋一邊傾偈，嗌我快啲搵阿媽，因為佢而家都唔知佢搬咗去邊度，佢話媽媽而家個處境比較危險，媽媽好想見我，同埋我嗰個未來新抱，即係我泰國太太。（媽媽知道結婚呢件事？）佢點會唔知，佢一路都想我快啲結婚，可能我姪仔眼紅，我哋唔會計較叔姪嗰啲嘢，點會諗到咁深。」他又說現時梅媽遭姪仔「軟禁」，自己稍後將會設立尋人熱線等，並懸紅尋人，詳見另稿。

梅啟明再婚盼聯絡梅媽見證 願出懸紅設熱線尋人：一定要佢現身