梅啟明再婚盼聯絡梅媽見證　願出懸紅設熱線尋人：一定要佢現身

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明今日（6日）驚爆婚訊，他向記者宣布與泰籍女友May May再婚，梅啟明向《01娛樂》預告二人將於周四（10日）舉行記者招待會，公布擺酒及婚宴詳情。他說：「本人梅啟明計劃於今年龍年在中式酒樓大排筵席，擺喜酒結婚！」不過，今次記者會還有另一個目的，他原來希望透過傳媒尋人，聯絡梅媽見證他的婚事。他公開呼籲母親梅覃美金（梅媽）和姪仔梅柏麟聯絡他，表示希望母親大人「拍板」籌備成個婚禮，例如：日期、酒樓、出席嘉賓、食物菜單、流程等。

梅啟明宣布再婚本周偕未婚妻開記招 爆梅媽恨娶新抱：送咗十幾萬手鈪

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明透露今年龍年結婚。（陳玉娥提供）

梅啟明將與泰籍女友May May結婚，並大排筵席。（VCG）

儘管梅啟明稱梅媽很支持他結婚，已恨咗好耐，又曾送價值十幾萬的名貴手鈪予May May，以表示認可二人，不過兩母子其實已經好耐冇見面，他呼籲公眾幫他搵梅媽。梅啟明以往曾怒轟梅媽的近身看護是「魔鬼護士」，但他向我們表示，早前在街上偶遇對方，對方向梅啟明透露被其姪仔辭退，「我姪仔炒咗佢之後，趁我返工嘅時間搬咗阿媽走，冇地址搵到佢。咁啱喺街，上個月撞到佢（看護），佢叫我埋一邊傾偈，嗌我快啲搵阿媽，因為佢而家都唔知佢搬咗去邊度，佢話媽媽而家個處境比較危險，媽媽好想見我，同埋我嗰個未來新抱，即係我泰國太太。」

梅啟明去年曾大鬧醫院要見梅媽，但最終被警方勸退，表示梅媽暫未想接見他。（資料圖片）

他指自己非常擔心梅媽處境，打算懸紅尋找媽媽，甚至是設立熱線，他說：「整一個熱線，透過你哋尋找媽媽，我會出少少哋一個心意，等啲市民幫手搵，咁就快好多。」講到上次見梅媽是何時，他說：「咪出院嗰日囉，我意外出院嗰時。」不過當日其實他並沒有成功見到梅媽，因為院方說梅媽拒絕接見，換言之二人上次碰面已是至少兩年前。

梅啟明透露，就算設立熱線甚至出懸紅都要見到梅媽。（資料圖片）

記者問到，若最終仍未能聯絡到梅媽，是否會照樣進行婚事，他說：「收（埋）得幾耐吖？邪不能勝正。佢係我阿媽，你有咩本事去收埋佢？好似騎劫咁樣。」他透露會懸紅畀市民幫手搵梅媽，「第一，我唔希望佢老人家有咩事；第二，佢都一把年紀；第三，我希望佢真真正正同我主持呢個婚禮，呢件亦都係大喜嘅事。（如果佢唔現身，你係咪都照舉行呢？）佢冇得唔現身，我一定要佢現身！無論任何方法，就算少少花紅又好乜嘢都好，冇嘅話出多啲花紅，我出任何方法都要阿媽出嚟，希望佢見證同埋安全，最緊要安全，希望佢活多十年八年。我而家報咗案，差人就話而家唯一係透過喺呢個方面，因為市民走唔甩，香港咁多人佢匿得邊度？除非毁滅咗我阿媽囉，毁滅咗都有屍骸，我唔希望老人家發生意外。」