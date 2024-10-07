最潮視帝被捕獲一身時尚打扮網民唔識欣賞：條褲好似啱做完油漆

現年48歲的陳山聰於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑劇集《金宵大廈2》獲得「最佳男主角」獎，榮膺「視帝」。除此之外，陳山聰也有「時裝達人」稱號，曾任職時裝設計師助手的他，對時尚有自己一套的看法，而且向來對自己衣著打扮極高要求，就算平時出街都不會馬虎。酷愛Fashion的陳山聰也會經常在社交平台分享陪襯衣服心得，當中不乏限量版和名牌，他更曾表示自己整副身家都花在買衫上，認真誇張。

陳山聰憑《金宵大廈2》奪得視帝。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰是圈中時裝達人。（IG@joelshanchung）

陳山聰向來對自己衣著打扮極高要求。（IG@joelshanchung）

件件都是名牌。（IG@joelshanchung）

近日，有網民在社交平台分享在澳門捕獲陳山聰，身邊還有他的可愛兒子Jaco（陳霆軒），兩父子在行商場，不過視帝的穿著打扮卻成為網民焦點。相中，戴上墨鏡的陳山聰穿著一件長身白色西裝，陪襯一條充滿藝術風的裙褲，潮味十足。

陳山聰在澳門被捕獲，同行還有仔仔Jaco。（小紅書）

山聰的服飾成焦點。（小紅書）

網民讚陳山聰超級nice，誰過去都可以拍照。（小紅書）

但網民似乎不懂欣賞，紛紛留言調侃：「咁鍾意着裙？ fashion 我真係識條鐵。」「哈哈哈哈 條褲好似啱做完油漆」、「對鞋好似生椰菜花一樣我都欣賞不來」、「第一眼還以為媽媽帶著孩子」；甚至更有網民笑說：「這套衣服如果讓佘詩曼穿應該很好看」。不過正所謂「Fashion嘅嘢你識條鐵咩」，時尚是很主觀的，好看與否很視乎個人口味。但可以肯定的是，山聰面對粉絲表現友善，獲讚：「陳山聰超級nice，誰過去都可以拍照哦。仔仔都超帥超可愛」。

陳山聰也有在自己社交平台分享今次澳門行的靚仔相。（IG@joelshanchung）

陳山聰也有在自己社交平台分享今次澳門行的靚仔相。（IG@joelshanchung）