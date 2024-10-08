林嘉欣帶阿女睇與阮經天主演電影揭劇本冇床戲動作：拍嘅時候先度

影后林嘉欣向來身體力行支持慈善，今日（8日）她以大使身份出席慈善團體頒獎典體，她接受《香港01》訪問大談最近與兩個寶貝女兒去戲院觀與台灣男演員阮經天共同主演的 《愛情城事》，她說：「我帶咗我兩個女去睇，佢哋話想去支持我。我發覺成個戲院都知道我喺度，由我一出場，我兩個女就話媽咪嗰個係咪你，佢哋嘅反應好大，佢哋又好大聲，其實佢哋覺得自己好細聲，但係我覺得好大聲，所以我話我哋早少少快啲走，好尷尬，佢哋又有睇咗嘅，我有同佢哋分享我係一個演員，嗰個係一個虛擬嘅世界。」

林嘉欣今日（8日）以大使身份出席慈善團體頒獎典體。（張祖銘攝）

林嘉欣揭原本《愛情城事》劇本冇寫床戲動作

林嘉欣指女兒的年紀有所成長之後對於我工作認識比較深，並表示：「佢哋再細個嘅時候以為我喺飛機做嘢，因為我會話我又要飛，佢哋就會話媽咪係飛機返工，大個咗之後啲女係會睇我劇本，就會同我講話鍾意呢個故事，之後又解釋原因，我覺得去到呢個位好得意，有陣時聽佢哋去講個角色，會有啲啟發㗎！」

被問到女兒是否看到劇本有關床戲的部份，她馬上澄清：「唔會，因為個劇本冇寫到床戲嘅動作，純粹係一個內心嘅情感世界，係拍嘅時候先去度，佢哋睇完都會知道媽咪係一個演員。」講到以前是否有所考量有關讓女兒看到親密鏡頭的問題，她直言：「當然佢哋細個嘅時候就唔會畀佢哋睇，但佢哋而家14歲上網都睇到，有陣時啲作品畀佢哋知道媽咪係做緊啲咩。」

林嘉欣與阮經天主演新電影《愛情城事》。（葉志明攝）

有望演舞台劇

至於最近的工作安排，她分享：「嚟緊就會宣傳《女兒的女兒》。」講到自己屬於舞台劇迷，是否也希望能夠演出，她說：「我想㗎！但都要遇到適合嘅舞台劇，因為舞台劇同電影嘅節奏好唔同，始終都係冇得NG，呢樣嘢係好考演員，仲要場場嘅觀眾都唔同，呢個係好好提升演技嘅方法。」

林嘉欣大談最近與兩個寶貝女兒去戲院觀與台灣男演員阮經天共同主演的 《愛情城事》。（張祖銘攝）