莊韻澄剖白二胎流產大感傷心　與老公離婚進展︰去到司法程序

莊韻澄昨日（8日）出席旺角鬧市設體鬼屋《怨靈禁地》，並且獨自現身場地，並沒有帶兒子到場。她接受《香港01》訪問表示：「唔得（帶兒子）呀，呢度太黑啦！佢（兒子）真係驚黑㗎！佢夜晚唔可以關燈瞓，係真係夜晚先關燈，如果唔係佢真係會開返晒啲燈。」

莊韻澄昨日（8日）出席旺角鬧市設體鬼屋《怨靈禁地》。（梁碧玲攝）

透露即將拍賀歲片

提到過往有否慶祝Halloween，她說：「我同阿仔玩嘅係兒童版，佢啲樂園兩母子都扮吓啲卡通，扮吓Elsa。」被問到過去萬聖節的裝扮經驗，她表示：「我有扮過好多，有小丑女同埋神奇女俠。」提到最近的工作安排，她笑言：「最近做《環球小姐》嘅幕後統籌，係一個大保母，好開心啲女仔好乖。」她透露即將會投入拍攝電影，並表示：「嚟緊拍賀歲片，就係新年會上映！」

莊韻澄透露即將會投入拍攝電影。（梁碧玲攝）

剖白二胎流產大感傷心

被問到現階段與老公的離婚情況，她表示：「而家暫時去到司法程序，唔可以講太多。」至於會否跟對方聯絡，她表示：「主力都係關於同阿仔嘅溝通。」被問到較早前對方再次提起有關二胎流產的慘痛經歷，她說：「嗰陣時我都係好傷心嘅流產個BB，我都係公開聽到醫生嘅電話，啱啱三個月係可以公開，但醫生嘅電話係驗血，咁嗰個係假陽性，我希望擺出嚟IG大家集氣，希望我個女冇事，要陀仔陀到五月先可以抽羊胎水去驗，我係一個媽咪真係覺得好唔開心。」

提到現階段是否有追求者，她坦言：「未有啊！我太麻煩啦！（恨拍拖？）唔恨啦！我個心都擺晒落個仔度，我而家咁多私事同埋家事要處理，我年紀又唔係細，要睇得上我嘅都好大方。」

莊韻澄指老公離婚進展暫時去到司法程序。（梁碧玲攝）