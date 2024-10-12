陳奕迅興奮與偶像費達拿Selfie　被女兒嘲笑從未見過爹哋似Fans

陳奕迅昨日(12日)於上海參加《上海勞力士大師賽 費德勒超級摯友之夜》，與偶像費達拿(Roger Federer)組隊，對打中國網球一哥張之臻，乒乓球王子樊振東， 最終與費達拿以三盤兩勝，贏了這場友誼賽。能與偶像打波，是Eason發夢也沒想過的事，完夢的他，開始前緊張過上台唱歌，完成後開心到飛起，猶如小粉絲一樣站在偶像後面等Selfie，連女兒包包也取笑他，說從來未見過爸爸變了小粉絲的樣子。

陳奕迅昨日(12日)於上海參加《上海勞力士大師賽 費德勒超級摯友之夜》。（資料照片）

一向喜歡打網球的Eason，昨晚終在上海完夢跟偶像費達拿打波，賽前他一直非常緊張，見到費達拿後，更化身小粉絲，第一時間拿出自己收藏的費達拿傳記及網球、網球拍等求簽名，沒想到費達拿竟然送他一塊平日自己用開的同款網球拍，令他當場o嘴驚喜萬分，還緊張跟費達拿：「我女兒在取笑我，說從未見過爸爸像個粉絲的樣子，哈哈。」Eason又把自己演唱會推出的紀念產品、訂製手提袋，以及唱片送了一套給費達拿作回禮。

而另一邊，早前Eason向樊振東隔空邀約一起打乒乓球，並且專門買了一塊乒乓球拍，等樊振東來才開封簽名，昨晚兩人相見，樊振東馬上為Eason 簽好乒乓球拍，Eason就特別為樊振東準備了簽名CD，令樊振東很開心。

Eason向樊振東隔空邀約一起打乒乓球。（資料照片）

球場上，Eason及樊振東兩個當然球技不及費達拿與張之臻，但論到歌聲他則贏晒，打到一半的他為緩解一下自己緊張情緒，突然高唱了兩句《謝謝儂》:「管他頭痛不頭痛....」，即時引起令全場歌迷尖叫歡呼聲四起，人氣絕不輸費達拿，球場上也見到不少是專門來為Eason打氣的歌迷，滿場掛滿關於他名字的橫額: 「Eason CHIN UP」 ，「咚臣西就」、「網球王子陳奕迅 」「陳奕迅香港費德勒」，「舞台球場任你行」，「上海愛你」等等。比賽後，Eason於社交網站上留言 : 很老實說，可以跟這3位金牌選手出現同一個場合，已經不用多說。我再私心一點，還！要！跟！Roger ！Federer！在！同！一！個！球！場！打！球！呢！說完。Participating the same event with these three GOLDen boys have already said enough, TRULY.But on a personal level, I! PLAYED!! TEN!!! NIS!!!! WITH!!!!! RO!!!!!! GER!!!!!!!FED!!!!!!!!!ERER!!!!!!!!!!WWWWHHHAAAAAAAAAAAAT!」字裡行間盡顯Eason的難忘及興奮。

陳奕迅興奮與偶像費達拿Selfie。（資料照片）