陳奕迅興奮與偶像費達拿Selfie　被女兒嘲笑從未見過爹哋似Fans

陳奕迅昨日(12日)於上海參加《上海勞力士大師賽 費德勒超級摯友之夜》,與偶像費達拿(Roger Federer)組隊,對打中國網球一哥張之臻,乒乓球王子樊振東, 最終與費達拿以三盤兩勝,贏了這場友誼賽。能與偶像打波,是Eason發夢也沒想過的事,完夢的他,開始前緊張過上台唱歌,完成後開心到飛起,猶如小粉絲一樣站在偶像後面等Selfie,連女兒包包也取笑他,說從來未見過爸爸變了小粉絲的樣子。

陳奕迅昨日(12日)於上海參加《上海勞力士大師賽 費德勒超級摯友之夜》。(資料照片)

一向喜歡打網球的Eason,昨晚終在上海完夢跟偶像費達拿打波,賽前他一直非常緊張,見到費達拿後,更化身小粉絲,第一時間拿出自己收藏的費達拿傳記及網球、網球拍等求簽名,沒想到費達拿竟然送他一塊平日自己用開的同款網球拍,令他當場o嘴驚喜萬分,還緊張跟費達拿:「我女兒在取笑我,說從未見過爸爸像個粉絲的樣子,哈哈。」Eason又把自己演唱會推出的紀念產品、訂製手提袋,以及唱片送了一套給費達拿作回禮。

而另一邊,早前Eason向樊振東隔空邀約一起打乒乓球,並且專門買了一塊乒乓球拍,等樊振東來才開封簽名,昨晚兩人相見,樊振東馬上為Eason 簽好乒乓球拍,Eason就特別為樊振東準備了簽名CD,令樊振東很開心。

Eason向樊振東隔空邀約一起打乒乓球。(資料照片)

球場上,Eason及樊振東兩個當然球技不及費達拿與張之臻,但論到歌聲他則贏晒,打到一半的他為緩解一下自己緊張情緒,突然高唱了兩句《謝謝儂》:「管他頭痛不頭痛....」,即時引起令全場歌迷尖叫歡呼聲四起,人氣絕不輸費達拿,球場上也見到不少是專門來為Eason打氣的歌迷,滿場掛滿關於他名字的橫額: 「Eason CHIN UP」 ,「咚臣西就」、「網球王子陳奕迅 」「陳奕迅香港費德勒」,「舞台球場任你行」,「上海愛你」等等。比賽後,Eason於社交網站上留言 : 很老實說,可以跟這3位金牌選手出現同一個場合,已經不用多說。我再私心一點,還!要!跟!Roger !Federer!在!同!一!個!球!場!打!球!呢!說完。Participating the same event with these three GOLDen boys have already said enough, TRULY.But on a personal level, I! PLAYED!! TEN!!! NIS!!!! WITH!!!!! RO!!!!!! GER!!!!!!!FED!!!!!!!!!ERER!!!!!!!!!!WWWWHHHAAAAAAAAAAAAT!」字裡行間盡顯Eason的難忘及興奮。

陳奕迅興奮與偶像費達拿Selfie。(資料照片)