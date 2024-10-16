譚俊彥被爆買6位數手袋畀老婆「鍾意就得㗎啦」 張曦雯跳出女團癮

張曦雯、譚俊彥現身尖沙咀宣傳《企業強人》。（陳順禎攝）

張曦雯、譚俊彥、龔嘉欣、吳子沖、李芷晴、尹詩沛今午現身尖沙咀鬧市為《企業強人》宣傳，吸引大批路人圍觀。譚俊彥接受訪問時，表示有叫自己粉絲唔好嚟，主要是怕太多人，龔嘉欣聞言即大讚譚俊彥全程保護大家，暖男到爆燈。

幾位主角都話不時被追問劇情發展。（陳順禎攝）

唔少遊客同路人圍觀。（陳順禎攝）

劇集上周收視23.2，張曦雯表示有信心會創新高，譚俊彥即場為大家謀福利，提議她與陳豪到時跳舞，而龔嘉欣則可以煮嘢食。張曦雯日前為另一劇集與陳瀅、鍾柔美（Yumi）及羅毓儀（Yuki）跳女團舞，問到會否跳出癮，她說：「唔係我想像中咁差，我覺得係壓力迫成，因為無得跳唔到，因為book晒廠，不過最後大家都跳到，又開心，我都好佩服大家。（無綫新女團？）咁又唔好，我驚人哋接受唔到。」

張曦雯話跳舞可以，但年齡問題，唔敢組女團。（陳順禎攝）

提到陳茵媺（Aimee）日前喺社交平台放閃，但網民焦點落在其名牌手袋，問到同為顧家好男人嘅譚俊彥會唔會有壓力，他即謂：「無喎，啲錢都畀晒佢⋯」龔嘉欣即踢爆去年拍《企業強人》時，遇上譚太牛一，譚俊彥二話不說買價值6位數嘅手袋送對方。「我當時聽到真係哇，『最緊要老婆鍾意就得㗎啦』我好記得佢呢句。」譚俊彥即笑稱係跟陳豪學嘢，又指今早老婆分享投資大計時，自己毫無概念。「我都係得張八達通，『你搞啦，我簽名得㗎啦』你估湊住兩個小朋友易㗎，真係要獎勵。」

譚俊彥話買手袋畀老婆都係同陳豪學嘢。（陳順禎攝）