Anson Lo驚喜跳舞片與殿堂級花旦夢幻聯動　二人可愛舉動惹熱議

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）因與羅家英合作拍攝ViuTV節目《臺灣文西Only You》而成為好友，每年新年都會去家英哥屋企拜年，而Anson Lo (盧瀚霆) 曾出現在拜年小組。阿姐汪明荃曾接受陳志雲YouTube頻道訪問，被陳志雲問到最鍾意那位MIRROR成員，阿姐就表示：「Anson⋯⋯ Lui」，陳志雲再問阿姐係咪「登神」粉絲，阿姐就笑笑口話：「Anson Lo」。近日汪明荃與Anson竟然同框跳舞。

Edan每年都會組隊去家英哥屋企拜年。（IG圖片）

Anson Lo早前在IG限時動態已預告有關於歌曲〈Hey Hey OK!〉的小驚喜，原來就是和阿姐汪明荃一起進行跳舞挑戰。今日Anson Lo與汪阿姐都有將該段跳舞片放到IG上分享。Anson Lo留言寫道：「#HeyHeyOK with @wang_liza Liza姐 👌🏻 期待你嘅演唱會～♥️Let’s party together! #StayTuned 係咪好驚喜呢？😆」影片中二人舞步及服飾都襯到絕，手勢動作和舞步亦好合拍，二人的互動都很可愛，惹來網民熱議。不少網民都大讚阿姐跳得好好，又指汪阿姐77歲依然充滿活力。

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)

Anson Lo與汪阿姐一齊跳舞。(ig圖片)