專訪｜榛綦自幼學習十幾種才藝　10歲已於全國比賽贏鍾柔美詹天文

大部份人都是因為《全民造星IV》認識榛綦，嬌小玲瓏的她唱得跳得，更曾獲導師陳健安大讚是「小巨肺」，有鄭融影子。選秀時傳媒早已對她「大起底」，除了讚她的泳照火辣之外，亦發現她未正式入行已有不少上電視和表演經驗，既拍過電視劇，又是薛家燕旗下女團Honey Bees成員之一。不過卻不是太多人知道，她年僅10歲時已在全國性的歌唱比賽中贏過鍾柔美和詹天文！自幼家人已出力栽培她上十幾種興趣班，樣樣識啲，彷彿注定食呢行飯；而轉眼間榛綦已21歲，入行以來做女團試過、單飛又試過，經歷之豐富，令她已自覺可以寫傳記了！

場地：Bela Offices



轉眼間，榛綦已經入行兩年多！（葉志明攝）

嚴厲家庭成長 童年返兩間幼稚園上十幾種興趣班

參加《全民造星IV》時，榛綦有「家燕媽媽最後希望」稱號，記者翻查資料，她以往已參加過很多比賽，亦是Honey Bees成員之一，跟著薛家燕四出表演，感覺《造星IV》時她已很Ready去做一個藝人。講到家人是否很早已幫她鋪路入娛樂圈，榛綦坦言自己在嚴厲家庭成長，母親自小已幫她安排多種多樣的興趣班，「我以前細個會覺得點解要逼我參加咁多，學咁多嘢，逼我參加咁多表演，但係大個諗返，原來如果佢當初冇安排咁多課外活動畀我，我未必會搵到我鍾意啲咩。」她說家人其實沒有要求她一定要入行，純粹希望她見識多些，找到自己興趣。

榛綦自小已四出表演，她說小時候表演似無憂無慮去玩，反而唔識驚，現在多了人認識，壓力反而更加大。（葉志明攝）

用「周身刀」形容榛綦不過份，利不利就不知道，她拿出手指開始數算著兒時學過的才藝，幸好，十隻手指剛剛數完，她說：「唱歌、跳舞、游水、畫畫、大提琴、古箏、珠心算、朗誦、小提琴……仲有㗎，溜冰！我都唔記得我講咗啲咩，好多。」記者讚她十項全能，但榛綦就覺得，人不能分散於太多的活動，找到一樣喜歡的去專注就好，因為你未必有這麼多時間，也未必有這麼多才能。這樣的童年想想也辛苦，有時朋友講起哪套兒時的卡通片，她全都沒看過，因為以往除了返學就是上興趣班，中間的空閒時間則拿來補眠，結果換成了她現在如Iron Man般的鐵人耐力。

榛綦隨口已如數家珍的列出十種自己學過的興趣班，但她坦言對童年時的記憶偏向模糊。（葉志明攝）

榛綦坦言對兒時記憶模糊，「可能有啲人會選擇唔記得佢哋嘅童年，唔係話咁愉快？唔知呢，我對細個好多嘅記憶都冇乜，但係我好記得係我K1誤打誤撞返咗兩間（幼稚園），朝頭早同晏晝，之後仲要上其他興趣班，所以我嘅童年都過得比較冇童年。」父母的苦心和出發點固之然好，但橡筋拉得太行隨時會斷，不過乖乖女榛綦卻從未想過反抗，她笑說自己可能從來都沒經歷過反叛期，總之就不敢去曳，「我有能力做到嘅時候就做囉，你叫我做，咪試吓做囉，你覺得我做完唔得嘅，咁咪你去決定好唔好畀我繼續囉。」

問到家燕媽媽在入行後有沒有給她什麼幫助，榛綦（左五）說：「一開始佢知道我要出歌嘅時候佢都會鼓勵我，佢畀我感覺佢都幾放心我，因為以前我跟住家燕媽媽嘅時候，我都比較乖，做一個Leader嘅角色，所以佢都放心我，都係『你加油啦，放膽去做』。」（資料圖片）

榛綦表示，其實家人冇要求她入行，父親起初甚至不太希望她做藝人，覺得很多不穩定因素，但最終尊重她的意願，覺得只要大學畢到業就可以。（葉志明攝）

曾參加全國性歌唱比賽 擊敗詹天文鍾柔美奪冠

過往不少傳媒報道過《聲夢》的鍾柔美和詹天文小時候原來參加過同屆比賽《第四屆中國少兒小金鐘音樂大賽暨第二屆港澳區總決賽》，前者銀、後者銅，但卻不是太多人知道，榛綦是該屆比賽的冠軍！因為她那時用本名「何敏華」參賽，所以傳媒和網民都認不出來，問她還記得這次比賽與否，榛綦也思索了一會，她記得那大約是10歲至11歲左右的事，但表演內容已忘記，「我記得係去咗廣州決賽，但係我唱咩歌已經唔記得咗，（全國性？好勁喎）唔係唔係，唔好咁講！」

榛綦（左三）曾在《第四屆中國少兒小金鐘音樂大賽暨第二屆港澳區總決賽》中，擊敗鍾柔美（右三）和詹天文（右二）奪冠。（facebook：家燕媽媽藝術中心）

她很早已在家燕媽媽藝術中心認識鍾柔美，但那次是首次參加同一個比賽，現時翻開照片，她已覺得青春不再，「佢哋兩個已經高過我喇！我都幾開心見到佢哋有而家嘅成就，好似有種姐姐睇住妹妹長大咗嘅成功感，可能之前我作為一個大姐姐，但我記得我哋好似應該算係同期出道，所以我都變咗由一個大姐姐變咗我哋同屆嘅朋友，冇話覺得我仲係要Lead住佢哋或者點，大家都係想為呢個香港樂壇去加油嘅人。」雖然記者不覺得大她們三年的榛綦拍埋去太似姐姐，但她笑說因為鍾柔美和詹天文已長得很高，自己現在已經要昂高頭望她們了！

榛綦大過鍾柔美、詹天文三年，但她笑說現在兩位都已高過自己，要昂高頭望她們。（葉志明攝）

曬泳照被網民選為「家燕女團」性感擔當：我好含蓄㗎

網民常說家燕媽媽是女團教母，因為很多近年入行的藝人都是她門生，而且種類多元化，隨口已數得出莊錠欣、鍾柔美、雲浩影、宋宛穎、趙展彤、區明妙等，對於「女團教母」這個朵，榛綦就覺得家燕媽媽確實帶給學員很多表演機會，而家燕媽媽藝術中心出來的人很多都已獨當一面，自己身為一份子都很開心，亦希望做得更好，不要丟臉。有網民提議，將上述提到的名字組成一個全新女團，整體能力值足以「砌低」時下所有女團，榛綦表示：「我都鍾意佢哋，佢哋都好靚，但係……我冇幻想過呢樣嘢，始終大家發展方向、風格都唔一樣，好難想像將我哋幾個擺埋一齊，如果有呢個機會都可以試吓。」

在Honey bees學員之中，榛綦與區明妙最熟，至今仍然好好朋友，前陣子還一起去做Pilates。（葉志明攝）

上網找榛綦的報道，有不少是因為她的泳裝相而見報，亦因而令網民封她為「家燕女團」中的「性感擔當」，她立即很害羞和尷尬，有點口窒窒地說：「我好含蓄㗎⋯⋯咁啱嗰排天氣熱……暑假去咗泰國旅行啫。我去咗泳池，多謝大家賞識，但我比較含蓄嘅本身！」講到會否因為傳媒和網民把重點放在泳衣相上，覺得他們「錯重點」而不開心，榛綦就說：「咁我又覺得，大家睇嘅角度都唔一樣啫，大家睇到呢一方面嘅我，都係一種注意我嘅嘢嚟嘅，多謝大家留意我，好事嚟嘅。」

對於被指是性感擔當，榛綦怕醜謂：「我好含蓄㗎！」（Instagram：natsiennaho）

回應STRAYZ去向 曾參與區明妙女團Morii girls跳K-Pop

在《造星》之後，榛綦亦確實曾組女團STRAYZ，但無可否認冇大公司支持，曝光確實也未如同屆的COLLAR成Lolly Talk多，她透露現時處於休團狀態，一來資源有限，二來時間難夾，隊員Ariel更在韓國進修當中，「如果大家重心都可能係個人發展嘅時候，就做好咗個人發展，到大家都Ready嘅時候先再出團。」此外，榛綦亦曾參與過Morii girls企劃，與其他女生組團跳舞，原來區明妙是發起人，「係Miumiu搵咗班朋友拍K-Pop cover嘅project嚟，一開始佢知我本身都有跳開K-Pop cover，搵我拍第一條片，之後我要返學要出歌，就冇咁多時間可以幫佢拍片，之後都有幫佢拍MV、出event，出colab ，我係一個默默喺背後支持佢嘅人，可能佢有咩難題就會問我，作為一個前女團成員，就幫佢解答吓問題。」

STRAYZ現時處於休團狀態，成員先往個人方向發展。（IG@5trayz）

港姐冠軍倪樂琳令更多人認識Morii girls這個企劃，榛綦（中）都參與過第一首歌《INTO THE NEW WORLD》，原來企劃是由區明妙發起，看來她也很有潛質做經理人。（YouTube：Moriigirls HK）

兩年經歷三種身份藝人 自覺可以寫傳記

入行短短兩年多，榛綦試過做獨立歌手、做女團，到後來簽了公司，剛剛出了簽公司後第二首歌《第一零一次再見》。講到比起剛參加《造星》後，星途跟預期有什麼不同，她坦言當初連入行都沒想過，更別說之後這幾重身份，所以一切都來得很突然，也不似預期。她表示：「而我似係嗰種……接受？點樣講呢？Go with the Flow咁樣囉，就係我歌唱生涯嘅成長階段，有種好似我嘅人生故事愈嚟愈精彩嗰種感覺，我覺得可以寫傳記！好犀利喎，由團到Solo再加有公司Support嘅Solo artist，嘩！好犀利。」

榛綦第一首歌《Time to fly》，在YouTube有125萬點擊，成績其實很不錯，本身覺得冇人識自己的她亦自覺受寵若驚，「冇諗過其實原來朋友嘅朋友都會知道我何榛綦係邊個。」

入行短短兩年多，榛綦試過做獨立歌手、做女團，到後來簽了公司，她認為一切都很突然而從未想像過，笑言可以寫傳記！（葉志明攝）

一向知榛綦對自己要求高，自細的經歷令她習慣做到最好去滿足家人期望，而其實她亦常常都會在家中反思自己的表現和發展，就連訪問前的一晚，她都有思考這個問題。不過她自問，要兼顧學業與歌唱事業的情況下，她暫時已盡最大能力做到最好，不過也因而逼得自己有壓力，「當然其實我都好開心我已經有咁嘅成績，但係我依然係會覺得我會繼續努力，我一直都會抱住一個我會繼續努力，繼續進步，令到自己變得更好嘅一個心態。」今年正修讀大學Final year的她，畢業後亦打算做全職藝人。

除了做藝人，榛綦亦希望有機會試試開舖頭或返Office工，如果現實未能如願，在電影裡實現也是方法之一。

兩次深刻離別 學懂珍惜相處就不會後悔

9月是大學開課日子，榛綦仍選擇在開Sem時期出新歌，幸好如鐵人般的她暫時都兼顧得到，這首歌講的是「離別」，而她亦經歷過兩次深刻的離別，第一次是兩年前有位很親很親的朋友，突然不辭而別、人間蒸發，後來她才得知對方已移民，「離別固然大家覺得唔開心，但係我覺得離別嘅時候冇得講再見先係更加可惜。」而第二次離別，是外婆於疫情期間因其他疾病等不到器官捐贈而離世，連探都冇得探，不過榛綦卻覺得是一種釋懷，「固然係唔想佢離開，但係當見到佢咁辛苦嘅時候，我覺得離開未嘗唔係一件好事，所以就覺得係時候要放手。」而這些經歷中，榛綦亦成長不少，認為只要在相處過程中有珍惜對方，說再見時就不會後悔。

榛綦首次出慢歌，《第一零一次再見》作曲人是作過《櫻花樹下》的伍卓賢，榛綦說錄音時他好像爸爸，引導自己如何唱得有感情，就連在MV的喊戲，對方也分享了自己一個悲慘的秘密去幫榛綦蘊釀情緒。（葉志明攝）

榛綦用平常心面對離別，既然很多事情也無法控制，所以別將太多責任扛在自己身上，要學識好好接受現實，控制不了便由它去吧，反而上天要它發生，它便自然會發生。（葉志明攝）

《第一零一次再見》在台灣取景拍MV，問到與靚仔男主角有什麼火花，榛綦笑說其實自己與對方都是「I人」，但作為「主人家」她仍盡力跟對方聊天，引導他分享自己的事，雖然很有成功感，不過拍完MV已用盡社交能量，攰到攤喺度。（MV截圖）