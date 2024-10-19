「廢柴老公」變「威威司令」登日本雜誌　剃鬚回春孖老婆放閃

張繼聰早前同白只等一班電單車友到日本展開五日四夜的Bike Tour，原來在當地有一件威水史，阿聰昨日（18日）在IG拍片分享，見他在書店手持一本以性感女郎作封面的電單車雜誌，戴住黑超一副招積樣說：「嚟日本旅行最高境界係咩，就係行書局，睇最鍾意嘅電單車雜誌啦，然後發現到你自己。」原來他與一班車友在公路上同行，齊齊登上雜誌一角，阿聰還是排頭位，他留言：「玩到上咗日本雜誌😍✨ #威威司令 🤘🏼」

張繼聰近年都keep住留鬍鬚。(ig@louischeung2013)

張繼聰跟一班電單車友到日本展開五日四夜的Bike Tour。(ig@louischeung2013)

張繼聰一班電單車友到日本展開五日四夜的Bike Tour。(ig@louischeung2013)

喺日本行書店，自爆威水史。(ig@louischeung2013)

睇性感女郎做封面嘅電單車雜誌有驚喜。(ig@louischeung2013)

見到自己同車隊，自封「威威司令」。(ig@louischeung2013)

學森美話齋：「No wife no life」，阿聰滿足完男人的浪漫，亦有帶太太謝安（Kay）同遊京都，返港後暫時踢走「第三者」白只，在IG以情侶裝放閃，襯到絕一同穿上牛仔衫及cap帽，見阿聰激罕剃乾淨鬍鬚，「沒有鬍鬚的張先生，沒有鬍鬚的張太太，沒有鬍鬚的白先生，沒聲沒息的回港了 #白只你喺邊」。

剃鬚後嘅阿聰即回春，同老婆Kay甜蜜合照。(ig@louischeung2013)

好sweet呀！(ig@louischeung2013)

分甘同味。(ig@louischeung2013)

二人回春有術，網民大讚好相襯：「好似熱戀中情侶，不似生咗小朋友」、「咁襯咁靚咁正，得唔得𠺢」、「第2張係小鳥依人嘅慨念」、「回復青春：神“琪”女俠，路易“張”軍」、「隔住mon都感受到幸福呀！」，有網民留言問：「點可以兩公婆都keep到同啱啱結婚嗰陣咁嘅樣！犯規呀！」Kay回覆：「好努力keep 㗎😂」

同遊京都。（ig@kaytse）

同遊京都。（ig@kaytse）

白只係「第三者」？(ig@louischeung2013)

44歲的張繼聰與47歲的謝安琪這對姊弟戀一開始不被看好，當年Kay未婚懷孕令歌唱事業煞停，被外界挪揄是一段「女尊男卑」的戀愛關係。張繼聰曾被嘲是「廢柴老公」，受盡批評一度患上抑鬱症，更曾想過了結生命，但幸好有家人朋友支持，終於挨過低潮。 多年後，張繼聰成為獨當一面的男星，不再是「謝安琪老公」，謝安琪也是名副其實的「張太」，兩人結婚17年依舊甜蜜如初，育有一子一女，一家三口生活美滿。

當年張繼聰與謝安琪被指「女尊男卑」，阿聰更慘被叫「廢柴老公」。(ig@louischeung2013)