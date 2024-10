率性歌神機場被學生捕獲排隊影合照　曾講Talk不滿現場學生玩電話

「歌神」陳奕迅(Eason)現正忙於舉行《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》,經常要四圍飛,故不時被網民在機場野生捕獲,而環境許可下,Eason通常也來者不拒,滿足大家的要求。

陳奕迅正忙於在內地巡迴演唱會。(資料圖片)

陳奕迅演唱會武漢站因跳舞時太投入拉傷腰骨。(資料圖片)

近日,曾參加今屆香港小姐面試但嫌TVB合約太嚴苛而決定退選、現就讀港大新聞系碩士的Christina,在社交平台分享了在機場偶遇Eason的經歷,但今次並非一個人咁簡單,而是一班人,她寫道:「今天參加港大新聞系的報道演習 在飯店門口逮到了在和粉絲們貼貼的Eason! !感覺人特別好!特別親切,但工作人員不給排隊拍照了。」

由於成日飛,陳奕迅經常在機場被偶遇。(小紅書)

曾參加今屆香港小姐面試、現就讀港大新聞系碩士的Christina,在社交平台分享了在機場偶遇Eason的經歷。(小紅書)

相中,雖然Eason戴了Cap帽、眼鏡和口罩,但仍可一眼認出,其一身休閒打扮,更顯得相當年輕。現場一班學生粉絲也非常熱情,視線幾乎一致望住Eason,Eason亦有求必應,還親自揸機兼搭著膊頭自拍,氹得對方高興之餘,而他自己也非常開心,現場氣氛相當愉快。令不少網民大感羨慕,紛紛留言:「新增紅眼病一例」、「嫉妒」十分搞笑。

Eason搭著膊頭跟學生粉絲自拍。(小紅書)

還可以傾偈。(小紅書)

現場氣氛相當愉快。(小紅書)

Eason早年曾到各大院校舉行分享會,但在香港公開大學(現:香港都會大學)一站卻發生尷尬事件。當日在Eason出場前,大會播放「Eason and The DUO Band “L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.” 音樂紀錄片」的時候,台下有不少同學只顧著把弄電話,沒有認真觀看與分享會主題相關的片段。其後Eason在台上重演學生玩電話的動作,然後再以拇指向下的手勢並搖頭,示意同學不要在分享會期間玩電話,去到問答環節,接連有同學在舉手發問之時提出了合照要求,氣氛急轉直下。

當第三位同學問到未來的音樂計劃時,Eason板着臉向該名學生致歉,因他當時太憤怒而回答不了問題。陳奕迅直言看到現場很多同學一直低頭玩電話,而沒有專注在分享會上,使他感到不被尊重,又嚴肅地請無意交流的同學離開,並取消了原定全場大合照的環節。