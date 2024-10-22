率性歌神機場被學生捕獲排隊影合照　曾講Talk不滿現場學生玩電話

「歌神」陳奕迅（Eason）現正忙於舉行《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，經常要四圍飛，故不時被網民在機場野生捕獲，而環境許可下，Eason通常也來者不拒，滿足大家的要求。

陳奕迅正忙於在內地巡迴演唱會。（資料圖片）

陳奕迅演唱會武漢站因跳舞時太投入拉傷腰骨。（資料圖片）

近日，曾參加今屆香港小姐面試但嫌TVB合約太嚴苛而決定退選、現就讀港大新聞系碩士的Christina，在社交平台分享了在機場偶遇Eason的經歷，但今次並非一個人咁簡單，而是一班人，她寫道：「今天參加港大新聞系的報道演習 在飯店門口逮到了在和粉絲們貼貼的Eason！ ！感覺人特別好！特別親切，但工作人員不給排隊拍照了。」

由於成日飛，陳奕迅經常在機場被偶遇。(小紅書)

曾參加今屆香港小姐面試、現就讀港大新聞系碩士的Christina，在社交平台分享了在機場偶遇Eason的經歷。（小紅書）

相中，雖然Eason戴了Cap帽、眼鏡和口罩，但仍可一眼認出，其一身休閒打扮，更顯得相當年輕。現場一班學生粉絲也非常熱情，視線幾乎一致望住Eason，Eason亦有求必應，還親自揸機兼搭著膊頭自拍，氹得對方高興之餘，而他自己也非常開心，現場氣氛相當愉快。令不少網民大感羨慕，紛紛留言：「新增紅眼病一例」、「嫉妒」十分搞笑。

Eason搭著膊頭跟學生粉絲自拍。（小紅書）

還可以傾偈。（小紅書）

現場氣氛相當愉快。（小紅書）

Eason早年曾到各大院校舉行分享會，但在香港公開大學（現：香港都會大學）一站卻發生尷尬事件。當日在Eason出場前，大會播放「Eason and The DUO Band “L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.” 音樂紀錄片」的時候，台下有不少同學只顧著把弄電話，沒有認真觀看與分享會主題相關的片段。其後Eason在台上重演學生玩電話的動作，然後再以拇指向下的手勢並搖頭，示意同學不要在分享會期間玩電話，去到問答環節，接連有同學在舉手發問之時提出了合照要求，氣氛急轉直下。

當第三位同學問到未來的音樂計劃時，Eason板着臉向該名學生致歉，因他當時太憤怒而回答不了問題。陳奕迅直言看到現場很多同學一直低頭玩電話，而沒有專注在分享會上，使他感到不被尊重，又嚴肅地請無意交流的同學離開，並取消了原定全場大合照的環節。