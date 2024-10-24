巾幗梟雄之懸崖第4集劇情｜胡定欣密謀暗算朱滙林　反被熟人綁架?

《巾幗梟雄之懸崖》第四集劇情：

黎耀祥跟蹤羅天宇，但很快就被羅天宇發現兼輕鬆制伏，陳曉華路過見到事情發生，痛斥羅天宇只會用拳腳解決問題。黎耀祥再次質問陳曉華是否認識羅天宇，但陳曉華堅決否認認識羅天宇，但黎耀祥指陳曉華把通行證全部給了羅天宇，所以沒有可能不認識他。

黎耀祥跟蹤羅天宇，但很快就被羅天宇發現兼輕鬆制伏。(影片截圖)

黎耀祥跟蹤羅天宇，但很快就被羅天宇發現兼輕鬆制伏。(影片截圖)

陳曉華路過見到事情發生，痛斥羅天宇只會用拳腳解決問題。(影片截圖)

黎耀祥與三爺（威利飾）談了一天後，終於說服了威利暫緩撤資。隨後卻傳來威利病重的消息，黎耀祥馬上去看威利，樂大少（朱滙林飾）忙於打點一切。另一邊廂，胡定欣與莊思明、關嘉敏、邵初等人密謀待威利死後，可以迫朱滙林到絕路。

黎耀祥與三爺（威利飾）談了一天後，終於說服了威利暫緩撤資。(影片截圖)

黎耀祥與三爺（威利飾）談了一天後，終於說服了威利暫緩撤資。(影片截圖)

隨後卻傳來威利病重的消息，黎耀祥馬上去看威利。(影片截圖)

胡定欣與莊思明、關嘉敏、邵初等人密謀。(影片截圖)

陳曉華於租界外再次遇到羅天宇，但因為「打風」而無法回去，所以於羅天宇家中待了一晚，二人一起「玩風」，感情增進了不少。羅天宇被欺負，於是找鬍鬚賓算帳，陳曉華出現阻止，被羅天宇借「帶女朋友食宵夜」為名，找晦氣為實。羅天宇不想陳曉華浪費光陰在自己身上，故意利用她作打賭，更在她面前與流氓打架，令陳曉華失望離開。

陳曉華於租界外再次遇到羅天宇，但因為「打風」而無法回去，所以於羅天宇家中待了一晚。(影片截圖)

陳曉華與羅天宇一起「玩風」，感情增進了不少。(影片截圖)

羅天宇被欺負，於是找鬍鬚賓算帳，陳曉華出現阻止。(影片截圖)

羅天宇不想陳曉華浪費光陰在自己身上，故意利用她作打賭，更在她面前與流氓打架，令陳曉華失望離開。(影片截圖)

羅天宇不想陳曉華浪費光陰在自己身上，故意利用她作打賭，更在她面前與流氓打架，令陳曉華失望離開。(影片截圖)

胡定欣與莊思明等人的密謀被黎耀祥發現，但他無法阻止，直到威利不幸病逝，胡定欣與莊思明、關嘉敏、邵初等人反而開香檳慶祝。胡定欣聯同其他銀行業的人開始逼威利的兒子朱滙林賤賣家產，朱滙林被胡定欣步步進迫，於是去尋死，大命的他只是被車子撞傷了。

胡定欣與莊思明等人的密謀被黎耀祥發現。(影片截圖)

威利不幸病逝，胡定欣與莊思明、關嘉敏、邵初等人反而開香檳慶祝。(影片截圖))

威利不幸病逝，胡定欣與莊思明、關嘉敏、邵初等人反而開香檳慶祝。(影片截圖)

朱滙林被胡定欣步步進迫，於是去尋死，大命的他只是被車子撞傷了。(影片截圖)

朱滙林被胡定欣步步進迫，於是去尋死，大命的他只是被車子撞傷了。(影片截圖)

朱滙林放棄掙扎向胡定欣低頭，而黎耀祥亦痛斥胡定欣種種卑鄙行為，胡定欣要黎耀祥道歉，但黎耀祥卻堅持己見，拋下一句「吔屎啦，死八婆」就離開，二人不歡而散。

朱滙林放棄掙扎向胡定欣低頭。(影片截圖)

胡定欣要黎耀祥道歉，但黎耀祥卻堅持己見。(影片截圖)

黎耀祥拋下一句「吔屎啦，死八婆」就離開。(影片截圖)

胡定欣突然被一名神秘人綁架，囚禁在暗室之中，黎耀祥見到亦沒打算幫忙，胡定欣向神秘人多次提出要求，結果發現是「熟人」所為？

胡定欣突然被一名神秘人綁架。(影片截圖)

胡定欣突然被一名神秘人綁架。(影片截圖)

胡定欣向神秘人多次提出要求，結果發現是「熟人」所為。(影片截圖)

《巾幗梟雄之懸崖》劇情簡介：

二十年代的上海，柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍，突然被永業銀行主事人「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）召見，十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。十七一直獲經營酒樓的桂氏一家照顧，千金桂花香（陳曉華飾）重遇求學時期的心上人韋豪（羅天宇飾）；

柴十七（黎耀祥飾）欠債纍纍。(劇照)

十七運用其商業頭腦擺平銀行的擠提風暴，兩人自此演變出非一般的僱傭關係。(劇照)

「七爺」鄧桂嬋（胡定欣飾）欣賞十七。(劇照)

韋豪本是混江湖的殺手，十七卻日漸看到韋豪對花香的情意，從反對變成接受。動盪亂世，戰火槍炮不斷，桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連……

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境，劫禍連連。(劇照)

桂嬋接連碰到軍政猛人林茂財(蕭正楠飾)等神秘對頭，將她和十七、韋豪、花香逼上懸崖險境。(劇照)