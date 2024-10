現年39歲的岑麗香 (香香) 是2010年華姐冠軍,是公認的靚女,有樣有身材。岑麗香則於2016年與老公強強結婚,婚後生了兩個仔仔,便減少了幕前演出,主力照顧家庭。雖然她近年已淡出娛樂圈,但依然keep得好好。她曾在不同地方被網民偶遇,並把她的生圖放到社交網上分享,都讚她真人與上鏡同樣好靚女。

岑麗香要保持最佳狀態,日常護膚保養必不可少。日前她便分享了一段她在家中客廳坐在梳化上敷面膜的短片,並表示該段片是由她老公為她操刀拍攝。片中可見岑麗香戴住一個敷面膜的美容儀器,還會發光,樣子相當嚇人。她留言寫道:「I’m not allowed to do this in the daytime because it scares my kids👻, but at night it’s time for my light to SHINE!!✨✨🤖🤣( 白天我不可以這樣做,因為這會嚇到我的孩子們👻,但是到了晚上,我的燈就該發光了!)」不少網民都留言指香香的樣子嚇人得來又搞笑:「這是萬聖節造型吧」。

