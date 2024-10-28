TVB人氣視帝接女放學被偶遇　一暖心表現獲網民讚好爸爸好感度Up

47歲的視帝陳展鵬與落選港姐單文柔（Phoebe）於2018年結婚，翌年誕下愛女「小豬比」 陳諾瑤（Quinta） ，成家立室後的陳展鵬給人煥然一新的感覺，昔日酷爆的他，變得健談又風趣，特別提起妻女時，總是從心裡笑出來，一家三口去到邊都形影不離，非常幸福。

陳展鵬與單文柔及女兒女兒陳諾瑤一家三口。（IG@rucochan）

一家三口去到邊都形影不離。（IG@rucochan）

陳展鵬除了是好演員外，也是好老公、好爸爸，曾說永遠擺老婆在第一位的他，對女兒也錫到燶，縱使又要登台、又要拍劇忙到不可開交，但只要時間允許都會親自去接送女兒返學、放學，爭取父女相處時光。

陳展鵬在女兒面前一副慈父樣。（IG@rucochan）

陳展鵬不時陪女兒到處玩。（IG@rucochan）

近日，有網民在九龍塘捕獲正在趕去湊愛女放學的陳展鵬，並把照片分享到社交平台，該網民寫道：「回學校路上 沒想到轉角遇到間煎pan桑 第一眼」網民替樓主未能與視帝合照感到可惜，但也讚展鵬：「不過他趕時間還回頭say hello都好nice」、「哈哈哈哈、接地氣」、「我男神特別好！暖心大哥」、「好爸爸，接女兒放學，給個讚」。

陳展鵬之前曾心酸表示慘被「小豬比」拒送返學（IG@rucochan）

有網民日前在九龍塘捕獲正在趕去湊愛女放學的陳展鵬。（小紅書）

相中見到陳展鵬大步大步走的背影，真的隔著屏幕都感受他內心的焦急，似乎好擔心遲到令女兒失望。陳展鵬之前曾心酸表示慘被「小豬比」拒送返學，當時他寫上：「暑假後開始返學，本應有時間可以接送，但係佢竟然話想自己坐校巴返學！咁放學呢？佢都係話要坐校巴。呢仲（種）心情。。我諗爸爸媽媽應該明白，睇住佢每日成長獨立理應開心嘅。尊重佢⋯..尊重佢嘅意思，決定開車，跟住校巴。」如今獲得女兒批准接送，當然不能有失，果然廿四孝。