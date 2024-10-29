直播靈接觸｜梁思浩屋前蕉林招2惡鬼臨門 佛門高人教一招擋煞轉運

昨晚（28日）《直播靈接觸》嘉賓是久未在螢幕露面的小豪哥錢小豪，當年他憑主演的電影《殭屍先生》紅遍東南亞，被封一代男神。之後他拍的殭屍電影，兩隻手都數不完，同時掀起一陣殭屍電影熱潮。昨晚一班網民聞風男神任嘉賓，紛紛在chat room留言，大讚小豪哥「靚仔、有型」，非常熱鬧。

《直播靈接觸》昨晚（28日）嘉賓是男神錢小豪。

節目一開始Darren便急不及待問起小豪哥有否見過真的殭屍，小豪哥不失幽默回應說︰「 殭屍我真係見咗幾十年，都拍唔少殭屍電影。真嘅未見過，扮嗰啲成日見，佢哋落咗妝真係成隻殭屍咁嘅樣。」他解釋拍戲化妝等閒數小時，落妝後面無血色自然難看。他透露電影中不少事物都是有根據，並非全屬創作，他笑說︰「好似黑狗血、糯米、桃木劍、銅錢劍古書都有記載。殭屍兩隻手伸直彈下彈下，都有解釋。」事緣客死異鄉的中國人都希望返鄉落葬，衍生出湘西趕屍行業。而趕屍做法是將屍體兩手向前伸，縛在一支長竹枝上托在屍體腋下，竹枝前後由兩名趕屍人如抬轎般承起，晚間在山路上行起來時，便一彈一彈般令人誤以為屍體在跳。

錢小豪擔任嘉賓吸引不少網民留言。

節目中播出一段馬來西亞網民在芭蕉林拍到疑似殭屍物體，梁思浩講出一段跟已故藝人蘇杏璇（璇姐）有關的親身經歷，他說︰「大家都知璇姐修佛，有趟佢嚟我屋企，見到我屋前好多芭蕉樹就同我講『你不如搵個方法，買咗前面啲芭蕉樹斬咗佢』，跟住先話畀你聽乜嘢事。」照做後璇姐才爆出驚人內幕，思浩回想起來猶有餘悸︰「真係好驚，璇姐同我講喺芭蕉樹堆，見到兩隻長頭髮紅衣女鬼『啤』住間屋。我諗番應該係入住時，搵師傅趕走咗兩隻女鬼，佢哋無地方去，所以留喺蕉林，好憤怒咁望住我，只要我運氣差，佢哋就會入屋搞我。」可謂有驚無險。