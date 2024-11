現年27歲的丁子朗(Karl)2016年參選港男奪下亞軍、最上鏡先生及現場最受歡迎香港先生,外表高大靚仔又觀眾緣不俗,自然火速被選中簽約出道深受力捧,劇接劇不斷。近年他走出舒適圈,自薦參加《亞洲超星團》,人氣再升級,更獲邀擔任國際品牌Calvin Klein模特,身價又跳一級。

二人都是愛健身之人,相信平時應該分享過不少健身資訊予對方,相信假以時日,Archie應該可以練成跟丁子朗一樣有線條感。(ig@karl_ting)

丁子朗身價不同往日,出門購物行頭都唔同啲!日前他外出購物,竟獲專人服侍。他於社交網分享多張自拍照,Chok爆曬出壯碩雙腿,又同另一名型男在鏡前自拍。他發文:「現在香港買衣服都有私人購物員幫你挑選 真的完全不用想」不過他Tag了品牌名字,亦有機會是廣告。而在Instagram上,他分享同一輯相片,發文卻完全不同,「m late, but never too late」,真識經營自己。

雖然丁子朗近年不時被質外貌大進化,外表與出道初期相差甚遠,但丁子朗不介意外界目光,反而愈操愈Fit,向偶像之路進發,更因靚仔大隻獲封「TVB筍盤男神」。

