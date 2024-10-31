黎諾懿踢爆鄭伊健奀皮史　自爆受對方唆擺：揸單車踩出機場跑道

黎諾懿今日（31日）出席《自駕德島》記者會，並在現場與兩位女主持陳懿德和郭珮文分享拍攝感受！黎諾懿接受《香港01》訪問表示：「今次已經係第二次去德島，上一次同阿仔去全部玩啲小朋友嘅嘢。今次玩咗激流同埋滑板，激流同咗兩個女主持人玩係一個另類嘅體驗。」他大讚郭珮文第一次做節目主持表現得相當不錯，並透露：「監製今次唔俾我同呢女兩位主持一齊浸溫泉，我就同佢哋兩個喺唔同嘅地方嗰度浸溫泉。」他笑言在拍攝期間從來沒有見過陳懿德和郭珮文的性感打扮。

黎諾懿今日（31日）出席《自駕德島》記者會，並在現場與兩位女主持陳懿德和郭珮文分享拍攝感受！（陳順禎攝）

踢爆鄭伊健奀皮史

被問到早前鄭伊健透露拒絕回巢TVB拍劇，更踢爆昔日教壞黎諾懿一事，他說：「我記得同佢拍《隨時候命》就成為好朋友，教壞我啲嘢太多啦！（瘋狂一齊打機？）嗰啲叫正常活動！我記得嗰陣時同佢拍《隨時候命》煞科係片場，佢同我講話留個回憶啊！不如揸架單車踩出機場跑道，揸咗出去梗係當然俾人通緝，太多呢啲事，佢係一個比較調皮嘅大男孩，但我又覺得幾開心，而家我哋一定做唔返，隔咗16年我都仲記得揸住架單車同佢兩個踩咗出跑道，跟住俾人（保安）響咹，嗰度嘅保安就叫我哋返嚟！」

黎諾懿踢爆鄭伊健奀皮史。（馬國明微博）

黎諾懿自爆曾受鄭伊健唆擺揸單車行出機場跑道。（陳順禎攝）

被問有信心憑《婚後事》爭奪視帝寶藏？

講到接近年底，萬千星輝頒獎典禮即將會舉行，是否有信心憑《婚後事》爭奪視帝寶藏，他說：「隨緣隨心啦！始終都係年頭嘅劇，希望大家仲記得我哋有《婚後事》呢套劇，拍得幾得意幾開心，冇得太大嘅希望！」