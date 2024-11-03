傳前當家花旦回巢拍《風華背後》　「娛圈一姐」坐鎮兩大視帝加盟

《TVB 同行創新節目巡禮 2025》日前在電視廣播城隆重舉行，當日公布了2025年重點劇集及綜藝節目，當中視帝譚俊彥在接受傳媒訪問時透露將與「阿姐」汪明荃合作拍劇，更大爆同劇演員有蔡少芬、朱茵等，但他就未有透露更多細節，因劇本仍未審批，內容不能公開。不過有指譚俊彥將會拍攝的新劇就是邵氏與優酷的合拍劇《風華背後》！

「TVB 同行創新節目巡禮 2025」日前在電視廣播城隆重舉行。（資料圖片）

譚俊彥在接受傳媒訪問時透露將與「阿姐」汪明荃合作拍劇。

有阿姐坐鎮！

汪明荃將舉行紅館演唱會。（IG@wang_liza）

據知《風華背後》以姊妹繼承之戰為主題，劇集海報寫上：「姐妹是上天送給你一生的夥伴，也是上天送給你一生的敵人。」充滿火藥味！根據網上流傳的名單，除了汪明荃、蔡少芬、朱茵及譚俊彥之外，「大灣區視帝」黃宗澤及姜大衛都有份演出，陣容強勁！

《風華背後》以姊妹繼承之戰為主題。（劇集海報）

現年51歲的蔡少芬曾是TVB千禧年代四大花旦之一，過往塑造過不少經典角色，她在1998年憑《天地豪情》奪得視后，至今依然保持最年輕的視后之紀錄！2010年蔡少芬轉往內地發展，2011年憑《後宮甄嬛傳》中「皇后」一角再次創下事業高峰。2016年蔡少芬回巢拍攝《老表，畢業喇！》，近年與老公張晉一起參加過不少內地綜藝節目，觀眾緣甚佳！

蔡少芬曾是TVB千禧年代四大花旦之一。（視覺中國）

憑《妙手仁心》、《天地豪情》同時入圍「最佳女主角」。（影片截圖）

最終憑《天地豪情》奪得視后。（影片截圖）

蔡少芬在1998年憑《天地豪情》勇奪《萬千星輝頒獎典禮1998》最佳女主角，成為無綫第二屆視后。（視覺中國）

至今依然保持最年輕的視后之紀錄！（微博@蔡少芬）

Keep得好！（微博@蔡少芬）

靚。（微博@蔡少芬）

蔡少芬在2016年回巢拍攝《老表，畢業喇！》。（電視截圖）

《老表，畢業喇》。（網上圖片）

蔡少芬同老公張晉。（微博@蔡少芬）

而汪明荃早前曾在TVB訪談節目《荃頌荃盛》中自爆將會拍攝新劇：「我多數都係公司安排我做啲咩，服從嘅，而且搵得你一定係有戲畀你做，所以我都唔擔心，好似嚟緊我都會再拍一套劇。」但當時她就未有透露會與誰合作。其實汪明荃對上一次拍攝電視正劇（不計客串）已經是9年前（2015年）的《華麗轉身》，而蔡少芬亦是相隔8年回巢拍劇，更會與好姊妹朱茵合作，令人期待！

汪明荃早前曾在TVB訪談節目《荃頌荃盛》中自爆將會拍攝新劇。（影片截圖）

2015年《華麗轉身》。（劇集海報）