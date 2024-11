現年25歲的宋宛穎(Sabrina)由於出身選美家族,宋宛穎參選期間已備受關注。宋宛穎媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪,冠軍由其表姨媽奪得,而宋媽媽堂家姐﹑堂妹分別是加拿大小姐及三藩市小姐。宋宛穎亦不負眾望,在《2021年香港小姐競選》奪下冠軍入行,更收穫「嫩版李嘉欣」和「小美人」美稱。然而宋宛穎近年已甚少於幕前出現,主攻社交網絡拍片,近年更被指暴瘦見骨,令人憂心!

宋宛穎靚相。(IG@sabrinaxmendes)

宋宛穎日前以戰鬥格前往餐廳聚餐,更在社交網上曬出多張性感美照,反擊暴瘦指控!宋宛穎分享多張美照,宋宛穎在餐廳大啖意粉薄餅,食得相當滋味喎!不過最惹人注目的是宋宛穎打扮,外套內只穿上一件誘人黑色吊帶小背心,設計如同內衣,公開大曬美胸。之後宋宛穎脫下外套,只穿上吊帶背心,相當吸睛呀!宋宛穎發文:「who’s with me to hunt for the best pasta and pizza in town(誰要陪我尋找城中最好的意粉和薄餅)」。

宋宛穎戰鬥格出街食意粉。(IG圖片)

大啖意粉薄餅。(IG圖片)

宋宛穎瘦咗好多。(IG@sabrinaxmendes)

