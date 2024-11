現年61歲的龔慈恩曾是無綫(TVB)當家花旦,因五官標緻而有「公仔」的美譽,她與前夫林煒育有兩名子女,大女林愷鈴(Ashley)外形出眾,已入行發展的她更被封為「最美星二代」,而細仔林卓毅(Addison)同樣高大靚仔,更有「翻版金秀賢」之稱。近年龔慈恩回歸TVB拍劇,早前拍完新劇《金式森林》,日前與黎耀祥、龔嘉欣、羅子溢、莊子璇、陳星妤等一起出席《TVB同行創新節目巡禮2025》,當中龔慈恩更激罕以短褲上陣,大騷白滑美腿!

龔慈恩在TVB劇集《新聞女王》中飾演方太。(劇照)

因五官標緻而有「公仔」的美譽。(影片截圖)

龔慈恩曾扮演觀音。(影片截圖)

龔慈恩的子女都遺傳了父母的優良基因,外形出眾。(IG@kung_mimi)

龔慈恩與愛女林愷鈴似足姐妹。(IG@kung_mimi)

細仔林卓毅(Addison)同樣高大靚仔,更有「翻版金秀賢」之稱。(IG@kung_mimi)

林愷鈴曾分享與媽媽龔慈恩及細佬的舊照。(IG@kaening)

龔慈恩出席《TVB同行創新節目巡禮2025》。(IG@kung_mimi)

拍完《金式森林》。(IG@kung_mimi)

好戲之人!(IG@kung_mimi)

龔慈恩在IG曬出當日的造型照,並寫道:「OOTD☘️Comfortable and dignified clothing is always my favorite.🧡」相中所見,身穿西裝襯短褲的龔慈恩,配搭白色短靴,一身打扮簡單又不失氣質,保養得宜的她風采依然,一點歲月痕跡也沒有,網民紛紛留言大讚:「成個青春少女咁,好靚」、「So young」、「好fit呀」、「龔姐好美」!龔慈恩又曬出同兩位港姐莊子璇及陳星妤的合照,可見她Keep得極好,氣質優雅出眾,絕對不輸兩位後生女!

西裝襯短褲。(IG@kung_mimi)

激罕曬美腿!(IG@kung_mimi)

氣質出眾。(IG@kung_mimi)

不輸同場港姐!(IG@kung_mimi)

Keep得好。(IG@kung_mimi)

龔慈恩睇騷。(Facebook@汪曼玲)

龔慈恩早前自爆嘗試小顏術。(IG截圖)

龔慈恩在馬來西亞巧遇鍾楚紅,兩人都Keep得好好!(IG@kung_mimi)

龔慈恩Keep得好好。(IG@kung_mimi)