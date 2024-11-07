黑色月光｜梁允瑜床上激戰馬志威　43 吋白滑長腿鬥結實胸腹肌

《黑色月光》昨晚（6 日）一集最大亮點，是飾演父子的兩大好戲之人—何啟南與馬貫東的精彩對戲場口，內地網民大讚氣氛極之緊張，並指該集成功突顯了無綫綠葉演員的好演技。馬貫東飾演的 Barry 因欠下一身街數窮途末路，被逼向老豆鄺文海（何啟南飾）求救。對二人懷恨在心的余滿月（楊茜堯飾）乘機出陰招令兩父子互相猜疑，最終 Barry 與鄺文海決裂並錯手殺死親父，場面震撼！作為無綫實力派綠葉的何啟南，昨晚可謂施盡渾身解數晒演技兼好身手，無論是遭親生仔殺死一刻、臨死前望著楊茜堯的震驚眼神及身體抽搐、知道遭兒子出賣後的痛心神情，或是長達 1 分半鐘的精彩對打及追逐戲，都令觀眾嘆為觀止。

在相關動作場口中，何啟南不但身手敏捷、力大無窮，且步速驚人，一點也看不出已年屆 58 歲。在無綫有「御用奸角」之稱的何啟南，其實是圈中知名運動愛好者，年輕時愛滑水、游水、打羽毛球及柔道的他，到了中年後則專攻踩單車，更過由高雄踩到墾丁！日子有功，何啟南的身型亦相當弗，之前更試過在《十八年後的終極告白》中的擂台戲展現勁爆胸肌！

3 馬志威同梁允瑜嘅床戲極具震撼性，梁允瑜長腿尤其搶焦。

原來好繁複！馬貫東親解爛面妝上妝過程

而馬貫東昨晚一集亦拿出了「飛躍進步男藝員」的功力，除了痛心向老竇發爛渣的嘴臉、以充滿殺氣及奸險的眼神望著黃翠如的一幕亦極之好戲。馬貫東更額外為角色加了不少細節位，由於 Barry 在脅持曦晨（黃翠如飾）時左手及臉部被炸傷，馬貫東處理其中一幕開水樽的簡單鏡頭時，有配合角色處境以手肘遴迍地夾著水樽單手開蓋；另馬貫東的爛面妝亦相當像真，他受訪時透露連上妝加落妝，整個妝容花費超過兩個小時：「爛面爛手嗰個妝最少都要化個半鐘，因為要上咗個底膠水之後，等佢乾到咁上下先至可以再上嗰陣爛皮，再等佢乾咗後再修剪番唔要嘅位置，之後再上色，成個過程真係好漫長，落妝都要落最少 45 分鐘。」

昨晚另一話題場口，是逐漸露出狐狸尾巴的卓慧雲（林夏薇飾），想盡快為蔣家生 B 鞏固地位，無奈老公蔣基俊（馬志威飾）對其零性趣，卓慧雲竟想到用「美人計」暗地拿取基俊精液作人工授孕。負責執行美人計的，是在本周開初出場時贏盡焦點的 Angela（梁允瑜飾），她與俊少先在七人車內急色熱吻，然後再上演火辣床戲、當中梁允瑜高舉 43 吋長腿及馬志威的腹肌更是相當有記憶點，馬志威的超結實 Body 及腹肌令人眼前一亮。原來馬志威曾接受武術訓練、努力upgrade 自己做好拍動作片的準備；之前馬志威為了改編自真人真事電影《入鐵籠》中的 MMA 拳手角色，一度每日喪操 8 至 10 個小時練體能、練肌肉，結果成功於一個月內打造完美結實健壯 Body，意志力驚人。

馬志威同梁允瑜嘅床戲極具震撼性，梁允瑜長腿尤其搶焦。

雖然場口極為火辣，梁允瑜亦將性感尤物演繹到位，但原來是次是梁允瑜處女床戲之餘，亦是其螢幕初吻。梁允瑜說：「一開始收到電話叫我拍呢場戲時，都覺得有啲驚同緊張，但作為演員，要乜都嘗試吓，所以應承咗。」她透露拍攝床戲前，鍾澍佳及關文深均有與她聊天，著她放鬆心情，又大讚拍檔馬志威專業又友善：「佢會先同我溝通拍嗰陣會摸我邊度，問咗我意見先，睇吓我接唔接受到，之後又不斷同我傾偈教我拍床戲嘅技巧，所以到真係拍時反而冇咁緊張。」