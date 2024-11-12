樂壇小巨肺船P大曬21吋纖腰　比堅尼古惑設計盡騷深藏不露好身材

譚嘉儀（Kayee）早前舉行一連三場《Be with You 演唱會2024》圓滿結束，不少圈中好友都有到場支持。為了開騷，譚嘉儀更積極健身節食，成功操出21吋纖腰，如今演唱會圓滿落幕，日前她就相約一班好姊妹出海玩！譚嘉儀在IG曬出靚相，並寫道：「演唱會後放鬆一下⛅️⛅️☀️☀️多謝一班姊妹陪我慶功後，再一齊去曬太陽chill chill 🥰🥰多謝你地咁有心思準備蛋糕、花同埋氣球🎈🎈仲要上台俾個驚喜我，你哋真係好sweet，仲未好好多謝你哋🥰🥰🥰My Watergirls 😝👯‍♀️👯‍♀️#chillvibes #曬太陽🌞#放鬆下先😚😚#再準備迎接更多挑戰 #希望唔好咁快肥返 #已經開始狂食野啦🤪#watergirls」

譚嘉儀（Kayee）早前舉行一連三場《Be with You 演唱會2024》。（IG@kayeepo）

成功操出21吋纖腰。（IG@kayeepo）

隱藏好身材！（IG@kayeepo）

好姊妹捧場！（IG@kayeepo）

出海玩。（IG截圖）

相中所見，譚嘉儀身穿粉色比堅尼，胸前設計更凸顯出她的好身材，相當誘惑！而黃嘉雯（Carmaney）、梁敏巧（Maggie）及鄧伊婷（Irina）雖然未有以泳裝上陣，但四人在甲板上合照時一時大騷長腿，一時又趴低盡騷豐滿上圍，畫面相當養眼！其實四人一向感情要好，不時都會相約一起聚會，早前譚嘉儀開個人演唱會，三位好姊妹都齊齊到場支持，果然是姊妹情深！

粉色比堅尼。（IG@kayeepo）

盡騷好身材！（IG@kayeepo）

好Fit！（IG@kayeepo）

船P！（IG截圖）

大騷長腿！（IG@kayeepo）