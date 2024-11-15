黃建東自爆突患中耳炎刻意隱瞞劇組　聽力剩兩成：驚之後聽唔到嘢

黃建東今日（15日）出席《黑色月光》宣傳活動，他在接受《香港01》訪問時表示：「今次角色就係做王浩信嘅best friend，個劇情好有義氣喺度撐佢，陪佢分擔開心唔開心嘅時刻，我睇返套劇我最深刻係嗰陣時我嘅肚腩，嗰陣時係肥30磅，我坐咗喺度食緊朱古力，爆鈕個樣係慘不忍睹。」

黃建東今日（15日）出席《黑色月光》宣傳活動。（梁碧玲攝）

自爆突患中耳炎聽力剩兩成

黃建東透露在新劇當中主要與張頴康和王浩信有對手戲，並表示：「嚟緊播嘅一場戲自己都有少少眼濕濕，有內地嘅朋友睇完都覺得好唔同，覺得好好睇。」被問到拍攝劇集最難忘的地方，他坦言：「嗰陣時喺深圳自己都病咗，患咗中耳炎同埋耳仔積水，嗰一場戲就係啱啱發緊燒嘅時候拍，又發燒又發冷感染咗，所以精神狀態就好攰，但係好難得有感性嘅氣氛，所以都唔夠膽俾病困擾自己。」

黃建東透露在劇中主要與張頴康和王浩信有對手戲。（梁碧玲攝）

黃建東續指感冒菌入侵令到左邊耳仔聽力只得兩成，並表示：「我唔夠膽話畀人聽驚拖慢進度，更加唔夠膽請假，有陣時對手講嘢都聽唔清楚。」提到王浩信有否特別送上慰問，他說：「嗰陣時我喺劇組完全唔夠膽講，我驚講完之後唔知會點。」他真情剖白：「驚之後聽唔到嘢，後期食晒啲藥覺得耳仔嘅聽覺好似未好返晒，醫生叫我去做一個聽力測試，前後要三個月先好返！」

《黑色月光》宣傳活動。（梁碧玲攝）

黃建東指隱瞞劇組拍攝期間突患中耳炎。（梁碧玲攝）

搭港鐵被網民捕獲零化妝倦容

被問到較早前在港鐵被網民偷拍私底下的一面，他表示：「我化晒妝靚仔嘅時候就冇人理我，偏偏我嗰一日零化妝，仲要着得好核突去做Facial同埋健身，就俾人哋偷影咗，我覺得做藝人就有少少無奈，有好多網民留言話好支持同鼓勵，同埋話周潤發都會搭地鐵，嗰樣嘢其實都係好溫暖。」他幽默表示：「之後出街嘅時候都可能會戴口罩。」