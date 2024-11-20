白夜破曉劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《白夜破曉》陸劇又名(白夜追兇2)，改編自白夜追兇。 有指紋作為編劇，劉英劍為執導，潘粵明、王龍正領銜主演的一套以犯罪懸疑為題材的電視劇。 本文將介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《白夜破曉》｜電視劇情大綱

《白夜破曉》故事背景：“2·13滅門案”未破案，兇手到底是誰？雙胞胎兄弟關宏峰和關宏宇（潘粵明飾），慘被滅門慘案牽連。哥哥關宏峰患上黑暗恐懼症，弟弟關宏宇因被認為是殺害吳征全家的嫌疑人，為了自保不能不能外出，偷偷地生活。也因為親人成為嫌疑人，哥哥不能參與案件，因而辭職。之後，一單案件需要哥哥出山，弟弟也加上哥哥的特徵，二人一黑一白，共用身份尋求真相。與隱藏在暗處的犯罪組織對抗，聯合多方力量，追查“2·13滅門案”真相，最終光明戰勝黑暗的故事。

白夜追凶@Weibo

《白夜破曉》播出時間｜最新追劇日曆

《白夜破曉》電視劇一共有30集，由優酷視頻播放，2024年11月20日12:00首播，優酷VIP會員首更4集，11月21日至11月23日每天更新2集，11月24日更新1集，SVIP每個更新日提前多看1集。

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《白夜破曉》｜演員人物關係圖

《白夜破曉》|演員

潘粵明 演 關宏宇

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潘粵明 演 關宏峰

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