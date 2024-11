韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa於昨晚(11月19日)在香港亞洲博覽館Arena舉行的《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》圓滿落幕。人氣勁爆的Lisa來港,自然吸引大批香港歌迷入場,這位百億契女竟然有幸在演唱會熱舞。

lisa(IG@lalalalisa_m)

lisa(IG@lalalalisa_m)

曾昭怡(Natalie)為百億富商曾文豪與前妻楊穎欣女兒,也是已故賭王何鴻燊二房千金何超瓊的契女。曾昭怡開騷之前已經興奮狂拍片,當鏡頭影到曾昭怡時,曾昭怡自信地在鏡頭前當眾起舞,相當有型!

曾昭怡坦言沒有遺憾,「全網看著我跟Lisa合跳 Lisa真的太辣了!果然是跳舞!錄影機拍著我的那一刻,我就跟自己說,人生可能只有這次機會了!別多想,衝啊!哈哈哈跳完我都覺得自己好勇敢!但人生就是這樣,要把每個機會拿捏好,別讓自己有後悔的機會!I did it !! No regrets」

曾昭怡睇Lisa演唱會。(小紅書)

型。(小紅書)

一齊跳舞。(小紅書)

一齊跳舞。(小紅書)

勁呀!(小紅書)

勁呀!(小紅書)