百億名媛傷癒風騷曬豐滿身材富貴不減 7個月前盆骨骨裂要用拐杖
撰文：董欣琪
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現年60歲的名媛薛芷倫（Fanny）因活躍於Ball場而有「Ball后」之稱，每次的打扮都極性感成為全場焦點，即使她近年已甚少出現於Ball場，但仍經常在社交平台分享近況。今年4月薛芷倫意外受傷，導致盆骨骨裂，需要用拐杖扶行，但日前她就分享近況透露已經傷癒，更風騷大曬超豐滿身材！
薛芷倫曬出近照，並寫道：「Autumn vibes, I’m thinking of you. 秋風微涼，我想你了 🍂🍁💕Cheers to the recovery of my hipbone and leg injury. It’s been 7 months to heal thru pain.」相中所見，薛芷倫以低胸裝上陣，盡騷豐滿上圍，她又大曬Chanel及Gucci手袋，富貴不減！
出身富裕的薛芷倫，父親是富商薛萬康，她自小過着上流社會生活，父親在她22歲時離世，遺下大筆財產給她。畢業於紐約大學的薛芷倫自父親離世後接手工作，其後在機緣巧合之下加入娛樂圈。薛芷倫在26歲嫁給香港60年代五大富豪之一馬錦燦的兒子馬清偉，拍拖3個月即閃婚，婚後育有兩子一女，可惜兩人最後離婚收場。離婚不久後，薛芷倫不幸患上乳癌，雖然最後成功戰勝病魔，但卻留下不少後遺症，電療、化療及藥物等治療令她整個人腫脹，昔日美貌不再。不過如今薛芷倫仍活躍於上流社會的名人盛會，又經常出席各大時尚名牌活動，每次出場都成為焦點！
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