百億名媛傷癒風騷曬豐滿身材富貴不減　7個月前盆骨骨裂要用拐杖

現年60歲的名媛薛芷倫(Fanny)因活躍於Ball場而有「Ball后」之稱,每次的打扮都極性感成為全場焦點,即使她近年已甚少出現於Ball場,但仍經常在社交平台分享近況。今年4月薛芷倫意外受傷,導致盆骨骨裂,需要用拐杖扶行,但日前她就分享近況透露已經傷癒,更風騷大曬超豐滿身材!

薛芷倫曬出近照,並寫道:「Autumn vibes, I’m thinking of you. 秋風微涼,我想你了 🍂🍁💕Cheers to the recovery of my hipbone and leg injury. It’s been 7 months to heal thru pain.」相中所見,薛芷倫以低胸裝上陣,盡騷豐滿上圍,她又大曬Chanel及Gucci手袋,富貴不減!

出身富裕的薛芷倫,父親是富商薛萬康,她自小過着上流社會生活,父親在她22歲時離世,遺下大筆財產給她。畢業於紐約大學的薛芷倫自父親離世後接手工作,其後在機緣巧合之下加入娛樂圈。薛芷倫在26歲嫁給香港60年代五大富豪之一馬錦燦的兒子馬清偉,拍拖3個月即閃婚,婚後育有兩子一女,可惜兩人最後離婚收場。離婚不久後,薛芷倫不幸患上乳癌,雖然最後成功戰勝病魔,但卻留下不少後遺症,電療、化療及藥物等治療令她整個人腫脹,昔日美貌不再。不過如今薛芷倫仍活躍於上流社會的名人盛會,又經常出席各大時尚名牌活動,每次出場都成為焦點!

