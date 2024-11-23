百億名媛傷癒風騷曬豐滿身材富貴不減　7個月前盆骨骨裂要用拐杖

現年60歲的名媛薛芷倫（Fanny）因活躍於Ball場而有「Ball后」之稱，每次的打扮都極性感成為全場焦點，即使她近年已甚少出現於Ball場，但仍經常在社交平台分享近況。今年4月薛芷倫意外受傷，導致盆骨骨裂，需要用拐杖扶行，但日前她就分享近況透露已經傷癒，更風騷大曬超豐滿身材！

薛芷倫60歲生日Party。（IG@ballqueen）

有「Ball后」之稱。（IG@ballqueen）

每次出場都成為全場焦點。（IG@ballqueen）

每個造型打扮都非常年輕。（IG@ballqueen）

胸前的綁帶設計更凸顯出她的出眾身材。（IG@ballqueen）

極震撼！（IG@ballqueen）

今年4月薛芷倫意外受傷，導致盆骨骨裂，需要用拐杖扶行。（IG@ballqueen）

薛芷倫曬出近照，並寫道：「Autumn vibes, I’m thinking of you. 秋風微涼，我想你了 🍂🍁💕Cheers to the recovery of my hipbone and leg injury. It’s been 7 months to heal thru pain.」相中所見，薛芷倫以低胸裝上陣，盡騷豐滿上圍，她又大曬Chanel及Gucci手袋，富貴不減！

已經康復。（IG@ballqueen）

風騷曬名牌手袋。（IG@ballqueen）

富貴不減！（IG@ballqueen）

奢華！（IG@ballqueen）

盡騷豐滿上圍！（IG@ballqueen）

出身富裕的薛芷倫，父親是富商薛萬康，她自小過着上流社會生活，父親在她22歲時離世，遺下大筆財產給她。畢業於紐約大學的薛芷倫自父親離世後接手工作，其後在機緣巧合之下加入娛樂圈。薛芷倫在26歲嫁給香港60年代五大富豪之一馬錦燦的兒子馬清偉，拍拖3個月即閃婚，婚後育有兩子一女，可惜兩人最後離婚收場。離婚不久後，薛芷倫不幸患上乳癌，雖然最後成功戰勝病魔，但卻留下不少後遺症，電療、化療及藥物等治療令她整個人腫脹，昔日美貌不再。不過如今薛芷倫仍活躍於上流社會的名人盛會，又經常出席各大時尚名牌活動，每次出場都成為焦點！

有「Ball后」之稱的薛芷倫，過去在公開場合打扮都十分性感。（視覺中國）

出身富裕。（IG@ballqueen）

薛芷倫與香港60年代五大富豪之一馬錦燦的兒子馬清偉（右一）曾有過一段婚姻，馬清偉家族擁有大生銀行、大生地產等，連同其他物業資產，估計身家過百億。（IG@ballqueen）

仍活躍於上流社會的名人盛會。（IG@ballqueen）

富貴！（IG@ballqueen）

經常出席各大時尚名牌活動。（IG@ballqueen）

Fit！（IG@ballqueen）