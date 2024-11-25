海兒被飛出《中年好聲音3》無損心情　孖好身材索閨密嘆茶互嘴

被譽為「音樂女神」的女高音歌唱家海兒（Hedy）近日突然被飛出《中年好聲音3》，其評判位置由布志綸（Alan）頂上，令不少海兒Fans感失望。不過，無損海兒心情，日前她與閨密一齊去high tea，兩姊妹十足twins一樣，同樣是長髮美女，連衣着打扮和身材都極為相似，齊齊穿上一字膊露肩裝，大騷S型火辣辣身材。

海兒因為做《中年好聲音3》評判而人氣急升。（影片截圖）

海兒喺《中年好聲音3》嘅評判之位被布志綸取代。（資料圖片）

海兒心情依然靚爆。（IG@hedy_hoiyi）

近日仍不時更新社交平台安撫粉絲。（IG@hedy_hoiyi）

笑呀！（IG@hedy_hoiyi）

仲有唱歌片段。（IG@hedy_hoiyi）

有貓貓陪唱。（IG@hedy_hoiyi）

海兒與閨密隔空互嘴，海兒更被突如其來靠近錫錫嚇了一跳，做出錯愕的趣怪表情，她以英文寫道：「I got what I asked for🤣（我得到了我想要的）」，原來海兒身邊這位至強閨密是港姐出身的楊帆（Krystal），她留言回覆：「我係世上最幸福的人😘😘😘」網民紛紛留言：「Both beautiful」、「都靓可愛」、「靓女人💋」、「你地好sweet呀」。

同閨密去high tea。（IG@hedy_hoiyi）

扮咀嘴。（IG@hedy_hoiyi）

咁近，海兒都嚇一跳。（IG@hedy_hoiyi）

海兒都有扮錫。（IG@hedy_hoiyi）

27歲的楊帆與海兒同齡，當年由內地來港讀書並參選2018年香港小姐，憑仙氣美貌令人眼前一亮，雖然最後20強止頻，但落敗後仍順利簽約TVB成為旗下藝人。不過，楊帆因感TVB人工低、機會少而決定轉投金融界，近年更一邊讀港大MBA，一邊創業搞服裝品牌，不過楊帆就自爆有意在讀完書後重返金融界。

楊帆大派福利！（IG@krystal_kyf）

楊帆好性感。（IG@krystal_kyf）

楊帆經常大曬好身材。（IG@krystal_kyf）

楊帆經常大曬好身材。（IG@krystal_kyf）

楊帆經常大曬好身材。（IG@krystal_kyf）

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如今楊帆事業愛情兩得意，去年12月楊帆在IG宣布獲男友Dennis求婚成功，並大曬價值過百萬的3.5卡鑽戒。而這次浪漫的求婚安排，海兒亦有份參與，楊帆寫道：「完全冇諗過你會串通 @hedy_hoiyi 約我去食下午茶，食完行出來見到有人拉小提琴 @francis_yiu @auhoyee 仲傻傻地以為你地 @gazzini.official 搞緊Busking 🤣, 直到見到 @lam.chinn 先知道係求婚！早知我着靚啲啦🤣」。她表示感謝一班朋友幫忙，覺得一切都好完美。

楊帆因外形出眾而被視為大熱門。（資料圖片）

去年12月在IG宣布喜訊。（IG@krystal_kyf）

楊帆被求婚，原來海兒都有幫手送驚喜。（IG@krystal_kyf）

楊帆被求婚，原來海兒都有幫手送驚喜。（IG@krystal_kyf）

楊帆喺今年8月喺瑞士舉行婚禮。（影片截圖）

一對新人又攬又錫。（影片截圖）

點擊下圖睇浪漫婚禮：