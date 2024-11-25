高海寧女神晚裝內有乾坤　心口開窿神秘三角晒34D豐滿上圍勁震撼

近日忙於拍攝賀歲電影與綜藝節目的高海寧，日忙夜忙依舊KEEP住好狀態，日前出席《萬千星輝賀台慶》時，白色女神造型相當優雅，直至高LING放近鏡照片到社交網先發現蠱惑設計極性感﹗



TVB上位花旦肯搏肯捱 身體曾多次亮紅燈︰0秒入睡拍到邊瞓到邊

馬國明與高海寧撓住行紅地氈。（葉志明攝）

馬國明與高海寧（葉志明攝）

《萬千星輝賀台慶》大批小花盛裝行紅地氈，曬長腿大露背低胸樣樣齊，高LING當日以女神LOOK撓實馬國明現身，之後再換一套紅色晚裝封胸上陣。至近日在IG分享當日打扮才發現內有乾坤﹗一字肩胸前作扭帶狀心口開窿，神秘三角晒南半球，令34D豐滿上圍若隱若現，部分照片從低角度拍攝更覺震撼。

高海寧當日有兩套戰衣，紅色呢套如聖誕禮物。（IG：@sammkoling）

高海寧當日有兩套戰衣，紅色呢套如聖誕禮物。（IG：@sammkoling）

高海寧當日有兩套戰衣，紅色呢套如聖誕禮物。（IG：@sammkoling）

高海寧白色戰衣遠睇似女神相當高貴。（IG：@sammkoling）

高海寧白色戰衣遠睇似女神相當高貴。（IG：@sammkoling）

高LING特別感謝身邊同事：「真係好想衷心多謝我嘅Teammates，因為最近一直喺深圳拍劇，今年台慶完全冇時間試裙交晒俾Cheryl幫我準備，佢18號晚將3條裙送去我屋企，已經襯好晒jewelry同鞋，我19號凌晨1:30am返到屋企試裙，早上8:30am開始化妝set頭get ready。感恩小白同Zap遷就我嘅時間咁早趕入嚟公司，中途還要返黎幫我換造型，多謝JoJo超抆水都安排到時間幫我整指甲。由於我出席完台慶即晚就要返去深圳，所以要麻煩Miranda 20號幫我還晒所有嘢，當然仲有陪我出生入死同樣冇得瞓 都仲影到靚相嘅小K啦﹗冇咗你哋幫手，我真係唔知點算好啊！😘Btw 今次兩套衫都好鍾意呀！一套又Sweet又Cutie♥️一套又高貴又優雅🤍」

高海寧白色戰衣近睇好震撼。（IG：@sammkoling）

高海寧白色戰衣近睇好震撼。（IG：@sammkoling）

高海寧白色戰衣近睇好震撼。（IG：@sammkoling）