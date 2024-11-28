巨星夫婦現身澳門保安如臨大敵排場勁架勢　粉絲第一句竟然問呢啲

甄子丹憑電影《葉問》蜚聲國際，成為「宇宙最強」。除了好打之外，甄子丹都好愛老婆，他與汪詩詩於2003年在加拿大多倫多註冊結婚，婚後二人育有甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James）。夫妻至今相愛20載，但愛火不減，無論去到邊都出雙入對高調放閃，簡直羨煞旁人。

甄子丹和老婆汪詩詩非常恩愛。（微博@甄子丹 ）

去到邊都拖到實。（微博@甄子丹 ）

甄子丹曬出當年與汪詩詩二人的婚照（ 微博@甄子丹 ）

二人婚後育有甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James），一家四口美滿幸福。（ 微博@甄子丹 ）

近日，甄子丹與汪詩詩又拍拖澳門出席活動，宇宙最強駕到，大會當然嚴陣以待，出動多名保安開路，連拍攝團隊和工作人員接近20人，排場勁架勢。而當甄子丹夫婦到場的時候，一眾保安更神情緊張，如臨大敵一樣，防止有人衝前。

甄子丹與汪詩詩拍拖澳門出席活動。（小紅書）

甄子丹友善跟現場影迷揮手。（小紅書）

甄子丹與太太襯到絕到場。（小紅書）

相反，見慣大場面的甄子丹就表現得十分輕鬆，拖住太太步入酒店，沿途親民地與兩旁影迷揮手，現場影迷見到偶像一刻心情當然極度興奮，狂呼：「葉師傅！」期間更有人大聲問：「葉師傅，今晚一個打幾多個啊？」令人哭笑不得。

現場保安如臨大敵一樣，阻擋影迷衝前。（小紅書）

全程拖實太太。（小紅書）

汪詩詩大騷長腿。（小紅書）

多人護駕相當駕勢。（小紅書）

而當晚甄子丹一身黑色性格打扮示人，顯年輕之餘又帥氣，而汪詩詩則穿上黑色低胸短裙，大騷窈窕身材和逆天長腿，兩公婆情侶裝襯到絕。網民都留言大讚：「兩人好配哦」、「太太好漂亮」、「他老婆這身材和腿絕對讚」、「他老婆狀態還是那么好」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

甄子丹與老婆汪詩詩。(汪詩詩ig)

汪詩詩與老公甄子丹好恩愛。(汪詩詩ig)

點擊睇甄子丹同汪詩詩舊照。（IG@sweetcil）

點擊睇甄子丹同汪詩詩舊照。（IG@sweetcil）

點擊睇甄子丹同汪詩詩舊照。（IG@sweetcil）