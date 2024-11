最上鏡小姐自爆英國dry爆靠玩交友app搵老公　長期單身因童年影響

「2009年最上鏡小姐」袁嘉敏早年曾參演《賭城風雲》、《豪情3D》、《殺破狼2》等電影,更因主演王晶電影監製的三級片《鴨王》,在戲中露點與何浩文肉搏而打響知名度。近年她轉行做網紅,更曾透露與「富四代」鍾培生有轇轕。去年袁嘉敏宣布移居英國,現時仍會更新她的個人YouTube頻道分享近況。

袁嘉敏又有新片。(YouTube截圖 / Candy Yuen)

日前(28/11)她上載新片,片中她直言最近正在用一款當地交友app,力推app中有不少有錢又型格的高質男性,不過就讓人產生是在「賣廣告」的感覺。YouTube片中,她全程以英文自述當地的生活,又透露,最近有女性朋友問道為什麼她仍然是單身狀態。她就透露是因為受童年影響。

今次講長期單身原因同埋話自己玩交app。(YouTube截圖 / Candy Yuen)

搵吓另一半係好事嚟。(YouTube截圖 / Candy Yuen)

袁嘉敏玩交友app。(YouTube截圖 / Candy Yuen)

她說:「關於我的過去,我沒有太多事可以分享,因為我從來都沒有過一個認真的男朋友(認真的關係)。以及,在過去的影片也提及了原因,我講過我怎樣開始工作,怎樣在年輕時開始工作。我有一個非常繁忙的童年,在13歲時去了澳洲並在一間餐廳開始工作。我有一個成熟的外表,所以我猜想我為了維持我的生活,而需要的繁忙的生活模式和所有的壓力,工作時間,所以只有非常少數男人會要求和我約會。」

袁嘉敏表示有個非常繁忙的童年,指自己小時候就去了澳洲打工。(YouTube截圖 / Candy Yuen)

她續說:「現在回想,這些都是我自己的錯,因為我從來沒有結婚的憧憬,在年輕時結婚和退休,去當一個全職太太,闊太家庭主婦。我沒有這些憧憬,只是成為了一個工作狂。相比起婚姻,我更喜歡工作,達成自己的目標。雖然我很傳統,相婚姻的價值和擁有一個家庭。可能因為父母都是努力工作的人,所以我也相信要努力工作,所以我並不是一個愛發夢,浪漫的女孩。」

袁嘉敏表示有傳媒經常報道她的新聞。(YouTube截圖 / Candy Yuen)

片中,她也再次提到,在香港工作時經常有傳媒撰寫有關她的新聞。這裡她形容為「too creative for me to comprehend」,即太過於有創意而致難而理解。她也抱怨,就算自己一個人到了英國生活,新聞仍然沒有停止。「沒有任何人,任何記者問過我在這邊的生活如何,但還是繼續寫『那個故事』,說我來了這裡後並懷孕。每一次我去旅行,他們也寫我與某人一起旅行。」