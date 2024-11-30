最上鏡小姐自爆英國dry爆靠玩交友app搵老公　長期單身因童年影響

「2009年最上鏡小姐」袁嘉敏早年曾參演《賭城風雲》、《豪情3D》、《殺破狼2》等電影，更因主演王晶電影監製的三級片《鴨王》，在戲中露點與何浩文肉搏而打響知名度。近年她轉行做網紅，更曾透露與「富四代」鍾培生有轇轕。去年袁嘉敏宣布移居英國，現時仍會更新她的個人YouTube頻道分享近況。

袁嘉敏又有新片。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

日前（28/11）她上載新片，片中她直言最近正在用一款當地交友app，力推app中有不少有錢又型格的高質男性，不過就讓人產生是在「賣廣告」的感覺。YouTube片中，她全程以英文自述當地的生活，又透露，最近有女性朋友問道為什麼她仍然是單身狀態。她就透露是因為受童年影響。

今次講長期單身原因同埋話自己玩交app。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

搵吓另一半係好事嚟。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

袁嘉敏玩交友app。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

她說：「關於我的過去，我沒有太多事可以分享，因為我從來都沒有過一個認真的男朋友（認真的關係）。以及，在過去的影片也提及了原因，我講過我怎樣開始工作，怎樣在年輕時開始工作。我有一個非常繁忙的童年，在13歲時去了澳洲並在一間餐廳開始工作。我有一個成熟的外表，所以我猜想我為了維持我的生活，而需要的繁忙的生活模式和所有的壓力，工作時間，所以只有非常少數男人會要求和我約會。」

袁嘉敏表示有個非常繁忙的童年，指自己小時候就去了澳洲打工。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

她續說：「現在回想，這些都是我自己的錯，因為我從來沒有結婚的憧憬，在年輕時結婚和退休，去當一個全職太太，闊太家庭主婦。我沒有這些憧憬，只是成為了一個工作狂。相比起婚姻，我更喜歡工作，達成自己的目標。雖然我很傳統，相婚姻的價值和擁有一個家庭。可能因為父母都是努力工作的人，所以我也相信要努力工作，所以我並不是一個愛發夢，浪漫的女孩。」

袁嘉敏表示有傳媒經常報道她的新聞。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

片中，她也再次提到，在香港工作時經常有傳媒撰寫有關她的新聞。這裡她形容為「too creative for me to comprehend」，即太過於有創意而致難而理解。她也抱怨，就算自己一個人到了英國生活，新聞仍然沒有停止。「沒有任何人，任何記者問過我在這邊的生活如何，但還是繼續寫『那個故事』，說我來了這裡後並懷孕。每一次我去旅行，他們也寫我與某人一起旅行。」