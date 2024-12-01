好運家劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《好運家》陸劇有袁子彈作為編劇，安建為執導，由張小斐、佟大為、陳小藝領銜主演的一套以現代情感為題材的電視劇。演員陣容可說是全員老戲骨，張小斐近年在電影方面屢獲殊榮，而佟大為更是擅長出演家庭劇，期待劇集播出後被溫馨的親情打動！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧好运家@Weibo

《好運家》｜電視劇情大綱

重組家庭羅家在好運街開設一間串燒店，個性不同的夫妻從校園戀愛到組建家庭，再因一連串誤會而離婚，最終在感悟中重新面對感情。羅爸羅福全（郭濤 飾）早年失去妻子，獨自撫養一對龍鳳胎，而離婚的羅媽郝茗（陳小藝 飾）則帶著女兒郝有嘉（張小斐 飾）生活。後來，兩人決定結婚，婚後又生了小女兒羅雨婷（胡意旋 飾），組成了罕見的六人家庭。這個大家庭日常生活中，總是吵吵鬧鬧，但實際上他們彼此依賴、互相愛護，羅家雖然平淡，卻充滿了溫馨，讓街坊鄰居都羨慕地稱讚是「好運氣之家」。

老夫妻期望著孩子們能像他們一樣擁有幸福美滿的家庭，卻不知兒女們各自面臨著家庭危機、婚姻的磨合、人生的選擇。然而，孝順的孩子們不想讓年邁的父母擔心，因此選擇了隱瞞困境，默默承受著一切。最終，在羅爸和羅媽的支持下，孩子們都收穫到幸福。二女兒郝有嘉是個醫生，與女婿彭浩東（佟大為 飾）因性格不合而分開，經歷了重重考驗後，他們終於破鏡重圓。乖巧的小女兒羅雨婷勇敢追夢，重返大學校園，並與二姐夫的弟弟擦出了愛的火花。

《好運家》播出時間｜最新追劇日曆

《好運家》電視劇一共有40集，由湖南衛視、芒果TV播放，12月1日20點起，會員首更3集，SVIP更新4集 ；會員周一至周四更新2集，周五至周日更新1集 ；SVIP每個更新日搶先看1集 ；而非會員就20點更新1集。

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《好運家》｜演員人物關係圖

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《好運家》｜演員

張小斐 飾 郝有嘉

原本由離婚的羅媽撫養，是個醫生，與老公性格不合

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佟大為 飾 彭浩東

郝有嘉老公，出現婚姻危機

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陳小藝 飾 郝茗

早年離婚，帶著2個女兒生活，再嫁給羅福全

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郭濤 飾 羅福全

早年喪偶，帶著一對龍鳳胎兒女生活，遇上郝茗決定再婚