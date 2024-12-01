TVB「港姐殺手」閂濾鏡素顏狀態驚人　孖老婆去酒店慶祝絲婚

43歲的袁偉豪（Ben）是《2007年香港先生選舉》冠軍，全盛靚仔期曾被封「港姐殺手」，除太太張寶兒是16年港姐兼友誼小姐，前度女友岑杏賢亦是12年港姐兼最上鏡小姐。不過，近年袁偉豪常被指衰老得快，早前有份參演的劇集《反黑英雄》播出時，有網民直指其「斷崖式衰老」，比真正生仔的老婆張寶兒顯得更疲倦。每當有網民批評他的顏值，袁偉豪都有回應：「天堂哥（《使徒行者2》角色）已經係7年前，老都係正常」、「靈魂不崩壞才是重要」。

袁偉豪在《反黑英雄》播出時被網民指「斷崖式衰老」。(影片截圖)

袁偉豪在《反黑英雄》播出時被網民指「斷崖式衰老」。(影片截圖)

袁偉豪似乎已昇華到另一層次，不再在乎別人的談論，日前在社交平台分享剪髮兼做頭療的舒適享受，罕有地不開任何濾鏡，呈現最真實素顏的自己。片段中，袁偉豪拿着手機影住鏡中倒影的自己，由遠至近，大頭完全看清他的皮膚膚質，望落只有黑眼圈，並沒有太多色斑；不過表情紋較為明顯，尤其是眼角的魚尾紋和額頭上的多道深坑式「火車軌」。見他完成後很滿意地對住鏡頭微笑，片尾更不忘騷鋼條型的健碩身材。

袁偉豪似乎唔再在乎別人談論佢嘅顏值。（抖音截圖）

直接關濾鏡呈現最真實嘅自己。（抖音截圖）

黑眼圈、額頭火車軌盡現。（抖音截圖）

黑眼圈、額頭火車軌盡現。（抖音截圖）

好享受。（抖音截圖）

好享受。（抖音截圖）

靚仔晒。（抖音截圖）

民議論對袁偉豪素顏拍片議論紛紛，留言：「你老了好嗨多」、「你生完真系（係）要保養啊天堂哥」、「你又老左了[偷笑]」、「哇噢 天堂哥 的確有了些歲月的痕跡 但是誰又逃得過呢？開心舒適 自己喜歡就好」。同時有不少網民為袁偉豪護航：「是平時看美颜看惯了[偷笑]」、「 我也感覺這個是沒有美顏沒有濾鏡最真實的了」、「對的，其實平常人都這樣樣呀…」、「靚仔得啦！」

有網民覺得佢老咗好多。（抖音截圖）

唔開濾鏡其實都OK。（抖音截圖）

網民議論紛紛。（抖音截圖）

身材Fit爆！（抖音截圖）

此外，日前是袁偉豪和張寶兒的結婚周四年紀念，二人暫時與愛子「袁咕碌」分開，去酒店過二人世界，袁偉豪更指住大床：「今晚主菜」，看來是想為囝囝再添一個弟弟或妹妹。張寶兒透露二人三年前在這裏慶祝，重臨舊地，亦很滿意安排，寫著：「遲來的，前幾日袁生有同我慶祝結婚週年架，佢無忘記架🤭今次仲係佢嘅悉心安排👌🏻袁太表示很享受不用安排的放假😂#絲婚快樂 #silkwedding」。

去酒店慶祝結婚4周年。（IG@_bowiecheung）

去酒店慶祝結婚4周年。（IG@_bowiecheung）

呢張大床係「主菜」。（IG@_bowiecheung）

拎住一個名牌大袋。（IG@_bowiecheung）

過二人世界。（IG@_bowiecheung）