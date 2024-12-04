8位工展小姐逐個睇最細得24歲　4號佳麗獲最合眼緣獎做過模特兒

廠商會第58屆工展會將於本月舉行，並在 今日（4日）於中環舉行新聞發佈會，8位工展小姐候選佳麗亦有在活動現場跳舞表演，是次活動讓公眾人士的投票而選出冠、亞、季軍三位工展小姐。除上述獎項外，並設「最合眼緣獎」、「最具魅力獎」、「最佳口才獎」及「最具才藝獎」。

廠商會第58屆工展會將於本月舉行，8位工展小姐候選佳麗亦有在活動現場跳舞表演。（張祖銘攝）

8位工展小姐候選佳麗名單：1號25歲（黃羽偲Wong Yu Si,Rose）、2號29歲（鄭如斐Cheng Yue Fei,Fion)、3號27歲（單芷青Shin Tsz Ching,Alva)、4號24歲(卓淑貞Cheuk Shuk Ching,Hannah)、5號25歲（莫然Mok Yin,Joyce)、6號24歲（劉爾穎Liu Er Ying，Helen)、7號25歲（吳依琦Ng Yee Kei，Sara)、8號28歲（李嘉慧Li Ka Wai，Trista）等。

今日活動現場率先選出工展小姐「最合眼緣獎」得獎者是4號24歲卓淑貞。（張祖銘攝）

今日活動現場率先選出工展小姐「最合眼緣獎」，得獎者4號24歲卓淑貞接受《香港01》 訪問表示：「我未試過參加選美類型嘅活動，所以想挑戰吓自己有咩成績，喺裏面都想學嘢，同埋認識吓新朋友。」她指現在的職業是在纖體公司做市場推廣的工作，並表示：「我之前讀商管科，我之前做過模特兒同埋sales，有行Catwalk同埋影硬照。」被問到會出什麼招式拉票，她笑言：「我會企喺現場，或者呼籲朋友網上投票。」講到是否希望加入演藝圈，她坦言：「都係見步行步同埋志在參與。」

1號25歲（黃羽偲Wong Yu Si,Rose）。（張祖銘攝）

2號29歲（鄭如斐Cheng Yue Fei,Fion)。（張祖銘攝）

3號27歲（單芷青Shin Tsz Ching,Alva)。（張祖銘攝）

5號25歲（莫然Mok Yin,Joyce)。（張祖銘攝）

6號24歲（劉爾穎Liu Er Ying，Helen)。（張祖銘攝）

7號25歲（吳依琦Ng Yee Kei，Sara)。（張祖銘攝）