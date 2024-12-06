中山美穗戀愛大過天鍾情才子　婚內出軌音樂人卻被虐打情路坎坷

一代日劇女神中山美穗憑主演電影《情書》爆紅，今日（6日）突然傳死訊。據日本放送協會（NHK）報道，中山美穗在東京澀谷惠比壽家中倒臥浴缸，被發現身亡，終年54歲，消息震驚網民。

中山美穗在東京澀谷惠比壽家中倒臥浴缸，被發現身亡，終年54歲。（IG圖片）

中山美穗15歲時以偶像歌手入行，甫出道就紅遍藝能界，曾跟木村拓哉主演《沉睡的森林》及與男神金城武合演劇集《二千年之戀》獲封愛情劇天后，1995年主演經典電影《情書》令她登上演藝事業高峰，更被譽為「日本第一美女」。

中山美穗曾被譽為「日本第一美女」。（IG圖片）

感情生活方面，中山美穗可謂戀愛大過天。她曾與80年代爆紅人氣偶像田原俊彥拍拖，卻因男方出軌好姊妹工藤靜香而分手，之後亦與作曲家井上、中田英壽等短暫拍拖。中山美穗於2001年閃嫁作家辻仁成後，移居法國巴黎並誕下一子，直到2014年突然傳出美穗不滿老公留長髮，加上打扮愈來愈女性化而離婚。

中山美穗曾與田原俊彥、中田英壽等男星拍拖。（VCG）

其後中山美穗被爆出背夫出軌，搭上年紀比自己細三年的音樂人涉谷慶一郎，當時美穗被傳媒拍得一連兩日在男方家中過夜，而涉谷慶一郎更在街上親吻美穗的頭髮和臉頰。不倫戀爆出後，美穗被冠上拋夫棄子的罪名，事業與形象大受打擊，其後更傳遭新歡涉谷虐打，兩人戀情只維持了1年半便告吹。