阮兆祥竟然有個女？被捕獲澳門街頭拖着小女孩

藝人阮兆祥一向出名表演慾超強，近年所主持的《福祿壽訓練學院》深受內地觀眾歡迎，此外他現階段也身兼‪商業電台的主持人，所主持的電台節目吸引全港聽眾收聽！他從出道至今一向零緋聞，而感情狀況方面，他曾經透露與圈外女友Crystal愛情長跑已經23年，二人享受同居的生活，更有共識不婚不生。最近有網民在小紅書分享日前巧遇阮兆祥被捕獲澳門街頭拖着小女孩，相信有不少網民也好奇點解阮兆祥竟然有個女？

阮兆祥一向出名表演慾超強。（梁碧零攝）

阮兆祥拖住嘅呢位細路女竟然大有來頭

從網民所分享的照片，可見阮兆祥當天身穿紅色長袖上衣配搭牛仔褲示人，衣着打扮相當亮眼和年輕！他在街頭拖着一名年紀10歲大的小女孩，小女孩跟拿着相機步行，表現得對攝影相當有興趣，而網民則在貼文下留言：「竟然喺澳門三盞燈附近遇見阮兆祥」、「小女孩是不是那個笙笙」、「小孩不知是誰？」

網民在小紅書分享日前巧遇阮兆祥被捕獲澳門街頭拖着小女孩。（小紅書截圖）

網民在貼文下留言：「小女孩是不是那個笙笙」。（小紅書截圖）

根據了解笙笙是一名上海的小女孩，現年只有10歲，曾經先後為梁朝偉、彭于晏和劉德華擔任攝影師，而這一位小女孩與一般小孩與別不同的地方就是5歲的時候已經對於攝影有濃厚的興趣，熱愛在街上隨機找路人拍照，因此在網絡上擁有極高的人氣，成為巨星們最愛的攝影師之一！

根據了解笙笙是一名上海的小女孩，現年只有10歲。（IG圖片）