2018年參選港姐奪得亞軍兼最上鏡小姐,現年29歲的鄧卓殷(Amber)轉眼宣布封盤,去年接受大隻男友郭子豪郵輪求婚,明年中將拉埋天窗。鄧卓殷日前分享了新一輯婚照,以貼身低胸大露背婚紗上陣的她盡騷完美身段。



鄧卓殷與郭子豪明年中將舉行婚禮。(IG:@amber.tcy)

鄧卓殷畢業於名牌女校協恩中學,入行後繼續進修,2021年順利完成香港大學建築系碩士課程,絕對是一位學霸港姐!與有米大隻仔男友郭子豪拍拖4年,兩人於今年情人節宣布已訂婚。Amber上載婚照,他們深入洞穴拍攝,穿上女神魚尾貼身低胸婚紗,S曲線盡現大曬靚鎖骨,一對準新人不時甜蜜互望放閃。Amber都非常滿意:「White lace dresses have always had a special place in my heart; they are meant to be worn only for THE ONE。」

鄧卓殷貼身婚紗晒靚身形。(IG:@amber.tcy)

鄧卓殷郭子豪好SWEET。(IG:@amber.tcy)