陳柏宇舉辦新專輯簽唱會與不同音樂人合作　即場宣布爆炸性好消息

暖男爸爸陳柏宇(Jason)剛於上月推出全新專輯《LIFE IS HARD》,以6首歌曲跟樂迷訴說他的生活哲學!有見及此,Jason於昨日(8日)假馬鞍山一商場舉行「Jason Chan 陳柏宇《LIFE IS HARD》簽唱會」。活動中,Jason除了即場分享新專輯製作點滴外,更即場演繹專輯新曲,並壓軸公佈驚喜消息,撼動一眾樂迷!活動後,Jason更為現場逾百粉絲送上親筆簽名,為他們送上難忘驚喜!

昨日活動Jason在現場一眾粉絲之歡呼聲中登場,並隨即唱出主打歌曲《唞》,為活動揭開序幕!回顧2024年,Jason表示今年可謂很充實,除了先後推出多首歌曲外,早前於澳門順利舉行演唱會,以及上月推出全新專輯《LIFE IS HARD》,與一眾樂迷分享音樂理念。提到《LIFE IS HARD》,Jason 指出新專輯以此為命題,目的是引導樂迷思考對生活的看法,以另一角度觀察及感受世界。他更提到今次專輯召集不同音樂人參與其中,他提到今次特意聯乘日本人氣唱作女歌手milet合作,推出《Out of the Loop》,以極具節奏感的旋律,希望能使樂迷跳出日常循環,在每日資訊量爆炸情況下,引導大家活出一個自己的思想空間。

傾談過後,Jason 更為現場一眾樂迷唱出專輯另一主打歌曲《可靠我》,現場氣氛很高昂,粉絲們亦紛紛表示十分高興能與偶像於聖誕前見面,齊齊迎接佳節!及後,Jason更驚喜宣布來年二月將於會展舉行《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會 2025》,令全場歡呼尖叫聲不斷,一眾粉絲熱切期待!台上活動後,Jason更特意走到粉絲區前與一眾粉絲拍照留念,記下難忘一刻。拍照後,Jason亦隨即舉行專輯簽名環節,逐一為現場粉絲簽名留念,逾百粉絲熱烈期待索取偶像簽名,與偶像提前慶祝聖誕!

