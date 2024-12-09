陳柏宇舉辦新專輯簽唱會與不同音樂人合作　即場宣布爆炸性好消息

暖男爸爸陳柏宇（Jason）剛於上月推出全新專輯《LIFE IS HARD》，以6首歌曲跟樂迷訴說他的生活哲學！有見及此，Jason於昨日（8日）假馬鞍山一商場舉行「Jason Chan 陳柏宇《LIFE IS HARD》簽唱會」。活動中，Jason除了即場分享新專輯製作點滴外，更即場演繹專輯新曲，並壓軸公佈驚喜消息，撼動一眾樂迷！活動後，Jason更為現場逾百粉絲送上親筆簽名，為他們送上難忘驚喜！

暖男爸爸陳柏宇（Jason）剛於上月推出全新專輯《LIFE IS HARD》。(公關提供)

Jason除了即場分享新專輯製作點滴外，更即場演繹專輯新曲，並壓軸公佈驚喜消息，撼動一眾樂迷。(公關提供)

昨日活動Jason在現場一眾粉絲之歡呼聲中登場，並隨即唱出主打歌曲《唞》，為活動揭開序幕！回顧2024年，Jason表示今年可謂很充實，除了先後推出多首歌曲外，早前於澳門順利舉行演唱會，以及上月推出全新專輯《LIFE IS HARD》，與一眾樂迷分享音樂理念。提到《LIFE IS HARD》，Jason 指出新專輯以此為命題，目的是引導樂迷思考對生活的看法，以另一角度觀察及感受世界。他更提到今次專輯召集不同音樂人參與其中，他提到今次特意聯乘日本人氣唱作女歌手milet合作，推出《Out of the Loop》，以極具節奏感的旋律，希望能使樂迷跳出日常循環，在每日資訊量爆炸情況下，引導大家活出一個自己的思想空間。

昨日活動Jason在現場一眾粉絲之歡呼聲中登場，並隨即唱出主打歌曲《唞》，為活動揭開序幕！。(公關提供)

Jason 指出新專輯以此為命題，目的是引導樂迷思考對生活的看法，以另一角度觀察及感受世界。(公關提供)

傾談過後，Jason 更為現場一眾樂迷唱出專輯另一主打歌曲《可靠我》，現場氣氛很高昂，粉絲們亦紛紛表示十分高興能與偶像於聖誕前見面，齊齊迎接佳節！及後，Jason更驚喜宣布來年二月將於會展舉行《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會 2025》，令全場歡呼尖叫聲不斷，一眾粉絲熱切期待！台上活動後，Jason更特意走到粉絲區前與一眾粉絲拍照留念，記下難忘一刻。拍照後，Jason亦隨即舉行專輯簽名環節，逐一為現場粉絲簽名留念，逾百粉絲熱烈期待索取偶像簽名，與偶像提前慶祝聖誕！

Jason 更為現場一眾樂迷唱出專輯另一主打歌曲《可靠我》。(公關提供)