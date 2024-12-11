前TVB花旦創業賺過億生活富貴　不忿被寸唔使做：真有不勞而獲嗎

現年40歲的前無綫（TVB）花旦楊秀惠近年專心打理美容生意，創業短短幾年，生意額已經突破1億，她更開設線上課程學院「VY Academy」，分享自己創立網店、做生意的心得，成功轉型為商界女強人！2019年楊秀惠低調嫁給富貴男友葉世揚，婚後誕下兩女，她亦一邊打理生意一邊照顧囡囡，但一直努力兼顧事業與家庭的她竟被寸「唔使做」，令她深感不忿！

楊秀惠已淡出幕前。（IG@vvyeo）

好Fit。（IG@vvyeo）

好Fit。（IG@vvyeo）

生活富貴。（IG@vvyeo）

同陳茵媺聚會。（IG@vvyeo）

同楊茜堯聚會。（IG@vvyeo）

楊秀惠在IG寫道：「最近幾位很久不見的朋友不約而同地問我在忙什麼。我告訴他們我在管理自己的公司、生意和照顧小孩，結果他們立刻回了一句『那就是不用做啦！』這讓我思考，為什麼管理自己的公司、生意就等於『不用做』呢？或許是因為他們不了解，經營一門生意需要投入多少心血和計畫。每一個成功的背後，都有無數的努力和付出。難道真有不勞而獲的生意嗎？我深知，只有非常努力，才能讓自己的成果看起來毫不費力。我告訴自己，清楚自己的目標，並不斷向前邁進，才是最重要的。無需向他人解釋太多，畢竟每個人的視角與經歷都有所不同。每一份努力，都是在為自己的夢想鋪路。即使別人不理解不明白，也無所謂，因為這並不會阻礙我繼續努力向前進，我依然會堅持自己的選擇，因為這是我人生的道路。」不少圈中好友及網民都留言表示認同及支持！

竟被寸「唔使做」。（IG@vvyeo）

Hermès cushion。（IG@vvyeo）

大曬Hermès手袋！（IG@vvyeo）

楊秀惠是《馬來西亞華裔小姐競選》五料冠軍，其後參加《2004年國際華裔小姐》五強止步，獲TVB賞識簽約成為旗下藝人，曾參演多部劇集，成為人氣花旦之一，直至2020年提早解約，正式離巢，並專心發展美容生意和照顧家庭。其實楊秀惠早在2013年就以過百萬創立網店「楊秀惠美妝店」，從事美容產品代理生意，業務更擴充至新加坡、馬來西亞、澳門及海外等多地，短短幾年間生意額就突破1億！

加入TVB同年，楊秀惠（上排右5）就獲安排拍攝青春偶像劇《赤沙印記@四葉草.2》，同劇還有馬德鐘、司徒瑞祈、陳自瑤、徐子淇、張堅庭等人。（視覺中國）

楊秀惠係新一代商界女強人。

楊秀惠大讚張衛健好好人。

大曬Hermès手袋！（IG@vvyeo）

大曬Hermès手袋！（IG@vvyeo）

楊秀惠曾拍片分享心得，她提及自己一億並不是淨賺，但扣除成本開支後，收入都足以令她財務自由：「財務自由令到我可以揀自己鍾意做嘅事，就好似過去幾年，我都推咗好多主角嘅角色，我仲將無綫預支畀我嘅人工，一大筆錢還番畀佢哋。其實只要我繼續喺無綫工作，我係唔需要還錢畀佢哋，但我就揀咗去做自己鍾意做嘅事，所以就將筆錢退番畀無綫。財務自由除咗可以做自己喜歡做嘅事，亦係一個say no嘅能力。」生意愈做愈大的楊秀惠，生活亦愈見富貴，她經常都會坐遊艇出海，又不時大曬名錶及名牌手袋！

坐遊艇出海。（IG@vvyeo）

楊秀惠所戴的Rolex鉑金冰藍面Daytona手錶十分搶鏡。（IG@vvyeo）

擁有不少Hermès手袋！（IG@vvyeo）

擁有不少Hermès手袋！（IG@vvyeo）

好富貴。（IG@vvyeo）

貴婦生活。（IG@vvyeo）