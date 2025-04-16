鄭中基傳離婚｜曾自爆患上抑鬱用酒精解決　稱會證明努力做好丈夫

鄭中基被傳媒攝得於昨早（15日）現身灣仔法庭，據知正辦理離婚手續，傳出離婚消息結束13年婚姻，震驚各界。早前鄭中基其實正在休養當中，8月時高調宣布與經理人何慶湘中止合作，再自爆患抑鬱症但拒絕靠藥物反而錯誤用酒精解決，宣布停工赴美進行戒酒療程，為娛樂圈連環投下震撼彈。



鄭中基指搞笑背後患上抑鬱症。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基指自己再次做個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，壓力終爆煲。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基8月6日以長文解釋健康問題正是患上抑鬱，稱9月尾完成高雄演唱會後，在太太陪同下到美國接受戒酒治療：「喺搞笑、娛樂大家嘅背後，係朋建議下去咗睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！ 我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基既呢個決心。接下來我要去解決自己同公司嘅問題，我完成手上嘅工作後，會去美國參加戒酒中心嘅療程，都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。」

鄭中基8月6日留言。（鄭中基facebook）