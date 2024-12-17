「翻版陳法拉」嘆被拖糧借錢達7位數　窮到50蚊打邊爐轉行斬豬手

現年34歲譚淇淇（Kiki）出道後因酷似前無綫藝人陳法拉，獲封「翻版陳法拉」及「小陳法拉」，她也是「MC Jin首位女徒弟」。近年譚淇淇轉型做KOL，不時大爆驚人事，除了自爆前男友鍾意吮腳趾，又交過疑似戀童癖男友，兼常遇變態佬自稱「變態佬寵兒」，譚淇淇日前接受《香港01》獨家訪問，自爆慘被走數拖糧7位數，令她情緒病復發！

譚淇淇（Kiki）出道因酷似前無綫（TVB）藝人陳法拉，獲封「翻版陳法拉」及「小陳法拉」。（Instagram／＠kikitamkiki）

譚淇淇近年已經冇Rap，轉戰KOL路線，亦不時作性感打扮。（IG@kikitamkiki）

譚淇淇有「MC Jin首位女徒弟」之稱。（網上圖片）

欠款達7位數 試過戶口得兩位數

譚淇淇透露，有親友問她借錢，又有老闆走數，試晒所有法律途徑，都只能追討回皮毛，她說：「如果計埋拖糧同親朋戚友，人哋爭我嘅錢，總共係7位數。」借錢唔還令譚淇淇情緒變差，其中一位更是曾信任的老闆，「爭錢嘅人全部都係我最信任嘅人，就算爭我圈內Job錢嘅老闆，都係我好信任先簽佢，失望囉！（老闆爭你幾多？）都幾十萬㗎！」雖然未至於影響譚淇淇生計，惟譚淇淇無奈嘆：「我哋始終都要開飯，其實好慘㗎。」

譚淇淇指入行初期戶口試過得兩位數，窮到試過轉行斬豬手，一日食一餐，她指試過「50蚊買就嚟過期嘅魚蛋同菜打邊爐」；她又會行多啲路慳錢，她謂：「嗰時住九龍，唔過海嗰啲（地方）咪行過去囉，爭一個站嗰啲。」

譚淇淇（Instagram／＠kikitamkiki）

譚淇淇入行初期窮到斬豬手維持生計，時薪4至50蚊。（受訪者提供圖片）

譚淇淇斬豬手有模有樣。（受訪者提供圖片）

為拍新片「斷六親」：日日鬧男朋友

譚淇淇化憤怒為動力，正好將情緒融入新片《手機見鬼》角色，戲中她演欺凌別人的惡霸。譚淇淇為投入角色，鬧爆圈中男友及走數的客人，甚至在戲院中鬧爆食爆谷太大聲的陌生人，拍戲期間「斷六親」，她笑言：「日日搵交嗌，鬧男朋友同身邊朋友，翻舊帳，同之前冇畀錢我嘅客，我搵返佢哋出嚟話。」反派演技贏得不少掌聲。

陳苡臻和譚淇淇有份參演彭發執導的電影《手機見鬼》。（陳順禎攝）

體諒林明禎失場：相信佢都唔開心

說到新片女主角林明禎缺席首映禮，譚淇淇認為自己是最後一個才知林明禎失場。譚淇淇憶述當日亦擔心記者會走晒，但她理解林明禎，她說：「相信佢都唔開心。」譚淇淇指導演彭發無意詆毀任何人，估計他無奈居多，「佢無惡意，只係你問我答，佢個人好爽直。」譚淇淇大讚林明禎在片場「好關照大大小小工作人員，好識做好尊重，甚至行內工作員對佢讚不絕口，冇聽過一句壞話。所以呢件事我都覺得佢係唔小心。」

譚淇淇在新戲《手機見鬼》演大反派。（受訪者提供圖片）

譚淇淇在新戲《手機見鬼》演大反派。（受訪者提供圖片）

譚淇淇在新戲《手機見鬼》演大反派。（受訪者提供圖片）

譚淇淇為新戲博盡！（受訪者提供圖片）

譚淇淇大騷性感身材。（受訪者提供圖片）

靚女。（受訪者提供圖片）

譚淇淇。（IG圖片）