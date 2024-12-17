薛家燕放售西半山豪宅叫價近千萬　愛投資磚頭持最少9個物業

入行逾65年拍過無數影視作品的薛家燕，一直投資有道，有指手上至少持有9個物業。近日樓市撤辣措施以及銀行減息，傳出家燕姐放售名下持入27年的西半山豪宅，叫價比網上估價高達12%。



薛家燕愛投資磚頭持最少9個物業。（IG@kayinsit）

薛家燕捧出多位童星都相繼入行，鍾柔美是其中一位。（葉志明攝）

薛家燕心情大好。（葉志明攝）

現年74歲的家燕姐多年來在物業市場上獲利頗豐，至今持有至少9個物業，總市值過億元，單單在西半山殷樺花園就有3個單位，於1996年至2009年間先後買入，當時買入價約600萬至800萬元。此外，家燕姐亦於2008年以約300萬元購入觀塘一個2000呎工廈單位作家燕媽媽藝術中心，其後又用過千萬購入下層同樣單位作擴充。2018年家燕姐兒子石耀庭（Jackson）同新抱陳素怡（Zoe）結婚，榮升奶奶的家燕姐送樓送首飾、包辦兩場盛大婚宴等，豪擲四千萬娶新抱，當中包括市值兩千萬元的西半山豪宅單位，認真大手筆！

家燕姐曾在節目中公開豪宅巨廳。（YouTube影片截圖）

薛家燕兒子石耀庭（Jackson）在2018年迎娶女友陳素怡（Zoe），家燕姐送上6層金豬牌以及價值超過30萬、重量級的「流星錘」龍鳳鈪，更送上當時市值兩千萬元的西半山豪宅單。（微博@薛家燕）

據區內代理透露，薛家燕以私人名義持有並放售名下位於西半山的豪宅，該單位位於羅便臣道景雅花園低層C室，屬兩房間隔，實用面積592平方呎，現連約2.3萬元的租約放售，叫價980萬元，比銀行網上估價872萬元高出約12%。 業主早於1997年以585萬元購入，持有至今已27年，疑因屋苑已35年樓齡有老化問題而套現放售。

TVB曾上載家燕姐所住豪宅內部：