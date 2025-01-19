大奉打更人結局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《大奉打更人》陸劇又名(大奉打更人第一季、大奉打更人1)，改編自同名小説。有楊雨晨作為編劇，鄧科為執導，由王鶴棣、田曦薇領銜主演的一套以古裝、懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《大奉打更人》｜電視劇情大綱

大奉王朝背景

在這個奇幻的世界中，妖怪與法術共存，融合了儒教、佛教、道教、墨家和玄學等多種思想。這是一個妖魔四處遊蕩、奇功秘術不斷湧現的架空時空。

大奉打更人官微@Weibo

故事大綱

楊淩（由王鶴棣飾演）是一名現代警校的畢業生，因酒精中毒不幸離世後，意外穿越回古代，成為許七安。他醒來時發現自己身處於大奉王朝的監獄中。面對二叔許平志因稅銀失竊而遭牽連、即將被流放的危險境地，許七安並未選擇坐以待斃。他憑藉現代的智慧與超凡的邏輯推理能力，努力追回遺失的稅銀，拯救自己與家人於險境之中。

許七安憑藉出色的應變能力和運氣，被打更人的首領魏淵看中，成為了一名打更人。夜晚的巡邏中，他不僅負責值班，還利用這個機會調查案件和搜集情報。利用現代所學的科學知識和推理技能，他成功解決了多起離奇的案件。

許七安的成長也受到身邊的同伴們影響。首先是大宦官魏淵，是打更人的首領。魏淵在許七安身上看到了自己年輕時的影子，二人志同道合；第二就是對各種刑具的運用駕輕就熟，擅長掌管情報和拷問的金鑼南宮倩柔；最後是性格嚴謹、清正廉潔的銀鑼李玉春，是許七安的上司。

在這個充滿詭譎案件和動盪朝堂的世界裡，許七安依靠他的現代知識和智慧，靈活應對各種挑戰，屢次化險為安。他與志同道合的夥伴們攜手前行，勇於面對困難，甘願為大義犧牲，齊心協力抵抗朝廷中的黑暗勢力，為百姓發聲，捍衛大奉的安定與公正。

《大奉打更人》播出時間｜最新追劇日曆

《大奉打更人》電視劇一共有40集，由CCTV-8、騰訊視頻播放。CCTV-8熱播劇場每日18:30播出一集，騰訊視頻會員首更3集，之後每日1集，SVIP 搶先看一集。Disney Plus 台灣在12月30日更播放，每日18:00更新。

大奉打更人預告

大奉打更人預告｜第37-38集

《大奉打更人》｜演員人物關係圖

大奉打更人官微@Weibo

《大奉打更人》｜演員

王鶴棣 飾 許七安

本身是一位現代人，就因為酒精中毒不幸離世而穿越到大奉王朝。他展現出機智與勇氣，堅持不懈地運用現代人的智慧和敏銳的觀察力，成功偵破多起離奇案件。經歷重重考驗，他最終成長為一位傳奇人物。

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田曦薇 飾 臨安

大奉元景帝的女兒，雖然身為皇室成員，但依然保持著天真無邪的性格，容貌如同出水芙蓉。作為貴族，她不驕矜，懂得撒嬌卻又不失溫婉，深受元景帝的寵愛。她對許七安充滿信任，並十分享受他的浪漫追求。兩人之間在打鬧與爭吵中逐漸產生了愛意，最終獲得皇帝的恩賜，成為許七安的妻子。

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劉奕君 飾 魏淵

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晏紫東 飾 許新年