最近宣布造人成功的30歲TVB小花何依婷,被網民封人生勝利組,入行後機會不絕,嫁予富二代不足一年造人成功,近日宣布懷孕5個多月,來到2024年尾分享孕照,身材升級相當震撼﹗



12月16日是何依婷結婚周年。(IG:@reginahyt)

日前何依婷宣布造人成功。(IG:@reginahyt)

何依婷挺孕肚慶祝結婚周年。(IG:@reginahyt)

何依婷早前就跟老公來了個「3個人的海島之旅」,發布幾張出遊靚相。見到好天氣下何依婷坐在太陽椅,四肢仍非常纖瘦,頭戴草帽配襯吊帶大V粉色泳衣,上圍更明顯因懷孕而升Cup,張張相都展露甜美笑容洋溢青春氣息,陀B都靚過人:「Happy Babymoonaying goodbye to all the ups and downs in 2024!期待2025新開始新身份❣️#hi小孕肚」

何依婷與老公出遊分享靚相。(IG:@reginahyt)

何依婷挺孕肚換上泳裝相當震撼。(IG:@reginahyt)