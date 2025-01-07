TVB失意最佳男配角現身內地娛樂公司晚宴　竟被台下賓客叫吔屎

近年不少資深港星都轉移內地發展，皆因地方大、機會多。近日，大灣區一間娛樂公司舉行晚宴，廣邀多位港星出席，場面熱鬧，但當中一位昔日TVB最佳男配角，竟在台上慘遭賓客大叫：「吔屎啦！」究竟實情是何事呢？

近日，大灣區一間娛樂公司舉行晚宴，廣邀多位港星出席，當中包括視帝陳山聰。（小紅書截圖）

視帝馬德鐘。（小紅書截圖）

曹永廉。（小紅書截圖）

估唔到陳奐仁都有。（小紅書截圖）

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近日有網民在社交平台發文寫上：「堪比台慶的演藝娛樂公司年會」並上載片段分享場內盛況。片中所見出席的港星包括：視帝陳山聰和馬德鐘、曹永廉、郭政鴻、莊思敏、關楚耀及金剛等，陣容都可以說是相當鼎盛，而眾星亦成為一眾賓客的集郵對象，大家幾杯落度，攬頭攬頸，玩得非常盡興。

現場突然傳來一聲「吔屎啦！」。（小紅書截圖）

原來是「非凡哥」麥長青在搞氣氛，帶領賓客重講《巾幗梟雄之義海豪情》中的金句。（小紅書截圖）

不過在一片歡笑聲中，竟突然傳來一聲「吔屎啦！」原來是「非凡哥」麥長青在搞氣氛，當年他憑《巾幗梟雄之義海豪情》中飾演「梁非凡」一角勇奪「最佳男配角」，至今在內地仍非常受歡迎。晚宴上，麥長青重講《巾幗梟雄之義海豪情》中的金句，台上高呼：「梁非凡！」，台下則配合大喊：「吔屎啦！」可見角色深入民心。

「梁非凡」一角在內地非常受歡迎。（小紅書截圖）

大家玩得好盡興。（小紅書截圖）

麥長青當年憑《巾幗梟雄之義海豪情》中「梁非凡」一角，於《萬千星輝頒獎典禮2010》獲得最佳男配角獎以及翌年的《亞洲電視大獎》「最佳男配角」登上事業高峰，惟之後發展一般，2016年時麥長青原定是《親親我好媽》的男主角，傳聞因無綫電視高層之間內鬥，他成為犧牲品，在開拍前遭換角，同年12月麥長青與TVB改簽部頭合約，可惜事業仍是浮浮沉沉，至2019年約滿離巢，結束與TVB 32年之賓主關係，並轉投ViuTV。他數年後接受《香港01》訪問時曾表示：「我冇諗過會離開TVB，佢哋唔肯同我續約，又冇講原因！」被問到對此是否有所遺憾，他表示：「彩虹因七色而美麗，人生因高低起跌而精彩 ！」

麥長青憑角色「梁非凡」於《萬千星輝頒獎典禮2010》獲得最佳男配角獎以及翌年的《亞洲電視大獎》「最佳男配角」。（視覺中國）

麥長青曾因妻子誤墮iPhone炒賣騙案，累演藝工作全失成過街老鼠。（資料圖片）

到近年，麥長青看準大灣區市場，定居廣州，還當上「吃播」，透過小紅書帶大家在大灣區四處尋找美食，由於識得「搵食」，就連娘家無綫節目《大灣區美味玩攻略》都要找他帶路，可謂食出一個新高度。

麥長青近年主力在大灣區拍攝飲食節目。